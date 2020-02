Avec deux expulsés, Racing bat Independiente avec le but de Díaz »Prensaf Fútbol

Dimanche 09 février 2020

Dans un match passionnant, Racing a battu Independiente 1-0 et est resté avec le classique d’Avellaneda. Dans l ” Académie ‘, Gabriel Arias et Leonardo Sigali ont été expulsés avant les 50’, ce qui n’était pas un obstacle pour qu’au but de Marcelo Diaz, ils se soient imposés au tableau d’affichage.

Dans une rencontre électrisante, Racing est resté avec le classique d’Avellaneda après avoir battu Independiente 1-0 à domicile, avec un but de Marcelo Díaz. L’académie a été expulsée du gardien chilien Gabriel Arias, tandis qu’Eugenio Mena a joué tout le match dans l’équipe dirigée par Sebastián Beccacece.

Dans un engagement qu’il avait de tout, le début n’était pas sans émotion. Avec des arrivées principalement de l’extérieur de la zone par les habitants et les connexions de Silvio Romero et Cecilio Domínguez pour les visiteurs, le jeu prenait de l’ampleur.

La rencontre a augmenté en tension et à 40 ‘, le premier des quatre cartons rouges que le classique de la ville avait a été vécu. Le gardien de but national Gabriel Arias a couvert un ballon à l’extérieur de la zone avec ses mains et a été directement éjecté. Cependant, la boîte rouge n’a pas profité et est passée à la mi-temps sans buts.

A peine entamé la seconde période, Leonardo Sigali, en 46 ′, a été expulsé par un coup de coude à Leandro Fernández et a quitté le cylindre d’Avellaneda en silence. Cependant, l’équipe Beccacece est allée de l’avant et a remporté le prix. A 87 ′, après un jeu de Dario Cvitanich, Marcelo Díaz est apparu sur le point de penalty pour décréter la finale 1-0 et donner la victoire au Racing dans la classique.

Dans le 88 ′, Cecilio Domínguez a été expulsé dans le ‘Red’, et à 97 ′, Silvio Romero a reçu son deuxième carton jaune, ce qui signifiait le carton rouge pour l’attaquant.

Avec ce résultat, Racing était au cinquième endroit avec 31 unités, et visitera Colón de Santa Fe à la prochaine date. En revanche, Independiente a été placé en quatorzième position avec 25 points et affrontera Arsenal à domicile lors de sa prochaine rencontre.