“Avec eux jusqu’à la mort sur la décision de ne pas jouer”

ARGENTINE. Chaos en Amérique du Sud, où les River Plate a décidé de ne pas écouter l’opinion des autres clubs et ne s’est pas présenté au défi contre l’Atletico Tucuman. Un choix sensationnel qui trouve pourtant le soutien de l’un des rivaux les plus acharnés, le xeneize Diego Armando Maradona.

RESTER À LA MAISON

L’ancien Pibe de Oro, sujet à risque dans cette épidémie, a été isolé de manière préventive et, entre autres, tous les médecins de la Superliga argentine ont proposé aux autorités locales de suspendre les championnats et les entraînements comme cela s’est déjà produit en Italie. De retour aux millonarios, suivant les directives de l’OMS, le club a donc décidé de cesser indéfiniment à partir d’hier.

ÉDUQUER LES GENS EN CAS D’URGENCE

Il y a quelques jours, Maradona avait statué: «En Argentine, le danger n’est pas encore perçu comme tel, ici nous jouons toujours et nous nous embrassons et nous nous embrassons, nous devons éduquer le pays rapidement. River? Ils ne m’aiment pas mais sur cette décision je suis avec eux jusqu’à ma mort ». Puis via facebook le message au peuple italien et, en particulier, aux Napolitains qui sont restés dans leurs cœurs.