Avec Gignac triplet: Tigres bat Pumas pour la Clausura 2020 Liga MX au University Stadium

Avec la transmission de TUDN, Tigres et Cougars des visages sont visibles aujourd’hui (EN DIRECT | EN LIGNE | GRATUIT | EN DIRECT | EN DIRECT) dans le cadre de la huitième journée du tournoi Clausura de la Liga MX 2020. Ne le manquez pas. Découvrez tous les incidents, les horaires, les canaux et minute par minute sur le site Depor.com. Vous pouvez profiter de la diffusion en continu de cette réunion dynamique au stade universitaire, au Mexique, également grâce aux signaux d’Afizzinados, Televisa et Univisión, à partir de 22 heures dans toute l’Amérique latine.

À ce stade de la compétition, les Tigres avec leur masse salariale ostentatoire errent en treizième position avec sept points sur 21 possibles, tandis que les Cougars Avec un campus modeste, ils ont 14 unités et sont troisièmes du classement.

Tigres et Cougars ils entreront en collision ce samedi, à partir de 10 heures du soir (heure du Pérou), dans le stade universitaire.

Heures dans le monde:

21 h 00 – Mexique

22 h 00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis

23h00 – Venezuela, Bolivie

00:00 heures du dimanche – Argentine, Uruguay, Brésil, Chili

03:00 heures du dimanche – Royaume-Uni

04h00 le dimanche – Espagne, Allemagne, Italie, France

Les Tigers ont subi quatre défaites dans ce tournoi, tous en tant que visiteur, et ont également une différence de buts négative: sept pour et huit contre.

L’équipe dirigée par le Brésilien Ricardo Ferretti Il a été critiqué pour son manque d’efficacité offensive et la crise des résultats.

De plus, ils ont subi une défaite lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la Concacaf contre l’Alliance salvadorienne, résultat qu’ils ont réussi à inverser de façon spectaculaire – avec un but du gardien de but de leur gardien, l’Argentin Nahuel Guzman, dans la Réductions – mercredi pour avancer aux trimestres.

Où voir le Tigers vs. Cougars?

TUDN a le droit de transmettre l’engagement.

“C’est une mauvaise course, mais je ne suis pas inquiet, vous devez continuer à travailler”, a déclaré Gignac qui a admis que ses Tigres auraient une très forte pente à gravir s’ils ne battaient pas Pumas samedi au stade universitaire de Mexico. “Nous devons gagner parce que si nous n’allons pas avoir de retard important et que nous ne pouvons pas le permettre”, a expliqué l’attaquant français.

Sur le plan individuel, Gignac compte quatre buts dans le tournoi et occupe la deuxième place du tableau des buteurs; collectivement, les Français s’attendent à un rebond pour réfléchir au classement en championnat. “Nous aimerions terminer (la phase régulière) dans les quatre premiers! Gignac a terminé. Pour l’instant, entre les Tigres et la quatrième place du tableau, il y a une différence de six points.

Les Pumas de Míchel ont eu une participation surprenante au tournoi, ils ont même atteint la tête, mais ils l’ont perdue la semaine avant de s’incliner 2-1 à domicile contre Morelia. “Les points que nous avons (14) sont mérités, mais cette défaite était déjà due à l’excès de louanges que nous avons eu”, a déclaré Míchel.

Maintenant, pour les félins de l’Université nationale autonome du Mexique, il y a deux matchs contre des rivaux avec des équipes plus puissantes: les Tigres et l’Amérique.

Face au prochain engagement, le défenseur Alejandro Mayorga a prévenu que, malgré la différence d’effectifs “Les Tigres sont une équipe compliquée, mais nous avons une très bonne étape et nous sommes favoris.”

Avec des informations de l’.

