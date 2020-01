“Avec Gravina, nous démontrons notre capacité à rester haut. Francavilla? Ce sera sauvé”

SORRENTO (NA). Envolez-vous Sorrento de M. Maiuri, qui dans le dernier week-end du championnat a été bloqué sur un pied d’égalité par un coriace Francavilla en territoire lucanien. Un important point à l’extérieur contre une équipe qui a tout fait pour mettre les Rossoneri en difficulté.

L’ANALYSE DU TECHNICIEN ROSSONERO

Le technicien de Sorrento, Vincenzo Maiuri, sur le déroulement de la course, précise: “Première mi-temps très équilibrée en présence d’une très bonne Francavilla, agressive et entraînée par un technicien comme Lazic, que je respecte aussi en tant que personne et que je considère très préparé. – il a commencé – Dans la seconde moitié, nous sommes sortis en créant de bonnes opportunités, malheureusement pas finalisées. On a essayé de gagner jusqu’au bout, dans ce groupe en général ce n’est jamais facile de gagner et chaque match se joue à la limite de l’équilibre. Continuons notre chemin, prenons les bonnes choses que nous avons vues et travaillons sur les défauts pour continuer à croître, même devant la porte “.

CHAMPIONNAT EXCITANT

Ronde de courses qui a rapproché Cerignola du sommet de la classe, Sorrento reste à la place troisième du classement: “Dans ce groupe, il y aura une bataille sur tous les terrains, je pense que comme Tarente est arrivé contre une autre équipe forte, un résultat qui pourrait condamnez les deux si Bitonto gagne. Sans oublier Foggia qui risquait de perdre au domicile d’Agropoli, et bien sûr notre pair. Le groupe H est nivelé vers le haut, il suffit de regarder Francavilla, qui ne mérite absolument pas l’avant-dernière position, je suis sûr qu’ils seront sauvés. Sorrento? Nous pouvons nous développer davantage. “

VERS LE PROCHAIN ​​DÉFI

Dernier commentaire sur le prochain match de championnat face à une Gravina féroce: “Nous réparons avec beaucoup de désir, ce qui je pense est essentiel pour pouvoir progresser jour après jour. Dimanche prochain, nous mettrons au défi une excellente équipe, nous devrons être prêts à tous points de vue. Gravina a de bons joueurs, ce sera un match important pour nous confirmer aux étages supérieurs et nous devrons montrer que nous savons être là-haut. “