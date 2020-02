Avec Isla comme titulaire, Fenerbahce est tombé lors de sa visite à Ankaragucu »

Samedi 15 février 2020

L’équipe chilienne, qui a joué 74 minutes, n’a pas pu vaincre l’une des colistas des champions turcs lors de sa visite et stagne à la sixième place après une chute de 2-1 et Fenerbahce est à un point de la Ligue Europa. Le ‘Huaso’ a été réservé 40 minutes après le match.

Mauricio Isla a titré et joué une grande partie du match lors de la défaite de Fenerhace 2-1 contre Ankaragucu, l’une des colistas du tournoi turc à la douzième date. Le Chilien n’a pas joué un bon match, a été réprimandé à 40 minutes et a fini par être remplacé dans le complément.

Au cours des 45 premières minutes, les «canaris» ont été largement dépassés par l’hôte qui n’a pas hésité à faire des différences en début de match grâce à Saba Lobjanidze (13 ′), qui a rapidement mis les choses en place pour le «Huaso» en montée. Après cela, les étrangers ont pu trouver un bon match et ont fini par se reposer en perdant au minimum.

Dans la deuxième étape, le visiteur n’avait toujours pas les idées claires et cela lui a payé quinze minutes de la fin avec l’entrée de Gerson Rodrigues (75 ′). Après cela, le Fenerbahce a légèrement réagi et pourrait déduire dans le temps supplémentaire. Serdar Aziz (95 ′) a marqué l’honneur et mis le résultat.

De cette façon, les jaunes n’ont pas pu accéder à la Ligue Europa et sont restés en sixième position avec 38 unités, dont cinq du pointeur BB d’Istanbul. À la prochaine date, l’équipe d’Isla recevra Galatasaray (23/2), qui est à la cinquième place et est un rival direct pour s’inscrire pour un quota dans les tournois internationaux.