Avec Juan Fuentes tout le match, les étudiants à égalité avec San Lorenzo »Presse

Samedi 25 janvier 2020

Les étudiants de La Plata, avec le Chilien Juan Fuentes des 90 ‘, ont fait match nul 1-1 lors de sa visite à San Lorenzo de Almagro. L’équipe «pincharrata» a raté une occasion de participer à des compétitions continentales et à égalité pour le nouveau gazomètre. Gonzalo Jara n’a pas été cité lors de la visite.

Les étudiants de La Plata ont fait match nul 1-1 lors de leur visite à San Lorenzo de Almagro lors de la reprise de la Super League d’Argentine. Avec le national Juan Fuentes toute la réunion, mais sans Gonzalo Jara dans la citation, l’équipe présidée par Juan Sebastián Verón n’a pas pu saisir l’occasion pour atteindre des positions de compétitions internationales.

En première mi-temps, San Lorenzo n’a pas profité de la localité et semblait être une équipe sans idées, tandis qu’Estudiantes ne savait pas comment approfondir la possession du ballon. À 34 ′, le match a subi une coupure de courant au New Gasometer Stadium, qui a été répétée à la mi-temps.

Dans le deuxième tour, San Lorenzo s’est retrouvé avec le ballon, ce qui signifie qu’à la 66e minute le ton des arrivées de la boîte Boedo a été finalisé, après un grand jeu du volant Juan Ramírez, Bruno Pittón a attaqué au milieu d’une série de rebonds entre les défenseurs et le gardien Mariano Andújar pour marquer le premier but du match.

Cependant, trois minutes plus tard, une grande passe longue de la star Javier Mascherano lors de la visite, a laissé Mateo Retegui disputer le ballon aérien avec Fabricio Coloccini, qui n’a pas pu trouver le rejet et a permis le tir de l’attaquant visiteur, qui a décrété la parité d’engagement Dès lors, le jeu a connu une augmentation des arrivées, mais l’équipe chilienne Fuentes a décidé d’ajouter un par un et de refroidir le jeu, ce qui aboutirait finalement au résultat 1-1.

Avec cela, l’équipe dirigée par Gabriel Milito est en onzième position avec 27 points, à seulement une unité d’entrer dans la phase de groupes de la Coupe d’Amérique du Sud. De son côté, San Lorenzo se situe au huitième emplacement avec 28 points, ce qui se poursuit dans la lutte pour le championnat. Le groupe de Jara et Fuentes affrontera Unión de Santa Fe dans un avenir proche, tandis que les «corbeaux» devront visiter Newell à Rosario.