“Avec la Juve Stabia, nous voulons dominer, mais ce sera difficile”

Le technicienEmpoli, Roberto Muzzi, est intervenu la veille du match sur le terrain Juve Stabia, pour la reprise du championnat de Serie B

Le club toscan, qui est intervenu de manière importante sur le marché, veut inverser la tendance d’un premier tour qui a qualifié le blues de l’une des plus grosses déceptions du tournoi. Ce sont les déclarations de Muzzi, rapportées par les chaînes officielles d’Empoli: “Je remercie l’entreprise pour l’important investissement réalisé sur le marché, qui a respecté mes demandes. Variations à 4-3-1-2? Pas forcément, mais les nouvelles greffes nous donnent certainement l’occasion de nous positionner différemment au milieu du terrain. Il est clair qu’il faudra un certain temps pour que les nouveaux s’intègrent mieux, mais j’ai tout de suite vu une excellente approche “.

Et il ajoute: «Le niveau de compétition interne a augmenté et c’est ce que je voulais, car chaque entraîneur veut avoir ce genre de difficultés. Quelqu’un peut déjà jouer demaind’autres, cependant, proviennent de longues périodes d’inactivité et nécessitent davantage d’effraction. Le classement est maintenant ce qu’il est, alors réfléchissons pas à pas et la première étape est de nous détacher de l’aire de jeu “.

Sur le match contre la Juve Stabia: «On ira sur un terrain synthétique qui cache quelques écueils, et on trouvera un adversaire qui se débrouille très bien, mais nous sommes prêts à dominer le jeu et leur faire face de la meilleure façon. Comment la Juve Stabia peut-elle nous mettre en difficulté? Ils ont de bons joueurs et ils font de l’intensité leur arme supplémentaire, nous devrons donc faire très attention aux secondes balles. Ce ne sera pas un jeu facile et nous devons également pouvoir être des travailleurs, en cas de besoin. “