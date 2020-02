“Avec le jeu Puteolana qui se prépare”

Giuseppe Labriola, attaquant externe né en 1997 de Pomigliano, a parlé aux chaînes officielles de la société Granata, en vue du super défi contre Puteolana 1902.

Ce sont les mots du footballeur, à partir de la dernière victoire avec le San Giorgio, le dixième de suite pour un Pomigliano sous forme stratosphérique et prêt à armer les Play Offs: “La passe décisive de Vitale? Heureux qu’il ait contribué à l’objectif qui a ensuite renversé les adversaires, canalisant le défi sur nos pistes. Nous sommes arrivés en 5ème place avec un grand effort d’équipe, c’est vrai, mais rien n’est encore écrit et il y aura encore du mal à atteindre l’objectif, à partir du prochain match avec Puteolana. Parlons d’un jeu qui se prépare et nous espérons également à Pozzuoli soutenir notre public “.