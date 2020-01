Avec le titulaire Galdames Vélez à égalité sans but contre la gymnastique »

Vendredi 24 janvier 2020

L’équipe de Liniers a raté l’opportunité d’être le leader solo de la Super League argentine, après avoir égalisé 0-0 à condition de rendre visite à l’équipe de Diego Maradona. Le milieu de terrain chilien a joué les 90 minutes et a eu l’une des opportunités les plus claires du match pour l’équipe de Gabriel Heinze.

Vélez Sarsfield ne pourra pas dormir en tant que leader solo, car Vélez Sarsfield n’a obtenu un match nul 0-0 contre la gymnastique et l’escrime de La Plata pour la date 17 de la Super League argentine, à laquelle assistait le volant national Pablo Galdames dans les années 90. minutes.

La première mi-temps a commencé avec beaucoup de pression de la part de l’équipe de Diego Maradona, mais toutes ses approches se sont déroulées en toute sécurité vers le but du gardien de but «Fortín», Lucas Hoyos. Galdames avait sur ses pieds la chance la plus claire à 41 minutes, mais son tir était proche quand le gardien Jorge Broun était déjà battu.

Le dynamisme n’a pas beaucoup varié dans le complément. Le «loup» voulait prendre possession du ballon mais l’équipe de Liniers s’empara de la possession et n’était pas suffisamment précise pour atteindre la zone rivale. La situation la plus dangereuse était la section locale via Matías Pérez García à la fin du match, dont le tir était élevé.

Une égalité qui regrette l’équipe et l’entreprise Galdames, puisque Vélez était quatrième avec 29 points, un de moins que River et Argentinos Juniors qui joueront demain. Alors que la gymnastique suit sa tranco irrégulière et stagne à la vingtième place du tableau avec seulement 15 unités.

