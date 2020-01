Avec l’équipe «B», Arsenal bat Bournemouth et évolue en FA Cup »Pressfootball

Lundi 27 janvier 2020

L’équipe d’Arsenal a battu Bournemouth 2-0 pour le quatrième tour de la FA Cup et est toujours en course pour la plus ancienne compétition. Avec des difficultés dans l’épilogue, le cadre dirigé par Mikel Arteta a vaincu les «cerises» avec une formation alternative et se concentre déjà sur la Premier League.

En première mi-temps, la boîte «gunner» n’a pas mis longtemps à ouvrir le score. À 5 ′, Bukayo Saka a attaqué avec une diagonale sur le secteur gauche après la passe de Gabriel Martelli, et a défini avec un zapatazo qui a laissé le gardien Mark Travers sans grand-chose à faire, établissant le 1-0. Le set d’Arteta n’a pas mis longtemps à convertir le deuxième, et à 25 ′, avec une autre passe de Martinelli, Eddie Nkietah a atteint le point de penalty pour prolonger l’avantage.

Malgré la puissance offensive et la vitesse de ses pointeurs, Arsenal n’a pas pu intimider le tableau de bord, car Bournemouth n’a également réussi à effectuer aucune manœuvre offensive qui permettait la remise. Ainsi, 2-0, les équipes se sont arrêtées.

En seconde période, Bournemouth a recherché, par le biais de jeux aériens et de balles arrêtées, la remise qui leur permettait de faire une remise. Cependant, la présence des défenseurs expérimentés Shkodran Mustafi et Sokratis a annulé les options offensives de l’équipe «cerise».

Il a fallu attendre l’épilogue de la réunion, que le local a pu escompter. À 93 ′, Sam Surridge, a relié un centre du secteur droit et installé le doute de l’équipe londonienne. Malgré cela, le match n’a pas changé dans les dernières minutes et le match s’est terminé condamné 2-1.

Avec cela, Arsenal a avancé au cinquième tour de la FA Cup et attend le tirage au sort pour régler son prochain adversaire. L’équipe «artilleurs» se concentre sur la Premier League, où elle marche en dixième position avec 30 unités, six de la Ligue Europa et dix des Champions. De son côté, le Bournemouth est en danger au dix-huitième emplacement avec 23 points, avec des options claires pour descendre.

