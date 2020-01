Avec Maripán sur le terrain, Monaco a été dépassé par Strasbourg »Football Press

Samedi 25 janvier 2020

Avec le défenseur chilien présent pendant les 90 minutes, le casting de la ‘principauté’ n’a pas affirmé la localité et est tombé sans attrait devant une équipe visiteuse solide du début à la fin au stade Luis II. De plus, la défaite de l’équipe monégasque les a éloignés des coupes européennes.

Monaco ne peut pas trouver de régularité, puisqu’il est tombé en local 3-1 contre Strasbourg Racing au 21e jour de Ligue 1 de France. Le match joué au stade Luis II a été suivi par le défenseur chilien Guillermo Maripán tout au long du match.

Les choses n’ont pas bien commencé pour l’équipe de Robert Moreno, qui malgré le contrôle du ballon n’a pas été incisif dans le but rival. L’ouverture du compte est tombée à 40 minutes pour la visite grâce à Ludovic Ajorque, qui n’a pas pardonné au gardien Benjamin Lecomte et avec cet avantage minime ils se sont reposés.

La désorientation a fait des ravages sur le casting monégasque du complément. A 66 ′, Strasbourg a élargi les chiffres avec un but d’Adrien Thomasson et 8 minutes plus tard, le Serbe Stefan Mitrovic a mis le visiteur 3-0. La remise pour le casting de Maripán a été accordée par Stevan Jovetic lors du 86e match.

La défaite a laissé Monaco au milieu du tableau et a gâché l’occasion d’approcher les positions de Champions, se classant en douzième place avec 29 points, tandis que Strasbourg a fait un bond considérable et s’est classée septième avec 30 unités.

Galerie d’images