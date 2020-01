Avec Millar sur le terrain, Morelia a été battue à domicile contre Toluca »

Samedi 11 janvier 2020

Le premier jour du tournoi de clôture de la Liga MX, la Morelia de Rodrigo Millar, Jorge Valdivia et Martín Rodríguez, a été battue 1-0 contre Toluca de l’ancienne Université du Chili, Leonardo Fernández. Le «puma» Giglioti a marqué le seul but du match.

Le Morelia n’a pas pu le premier rendez-vous de la Clausura mexicaine. L’équipe «Canario» a perdu contre Toluca, malgré la présence de Chiliens sur le terrain. L’équipe dirigée par Pablo Guede a connu des malentendus défensifs qui lui ont coûté cher aux Rojos Red Devils ». Jorge Valdivia n’a pas participé à la réunion.

Avec Rodrigo Millar participant à tout le match et Martín Rodríguez depuis 73 ′, la «monarchie» a subi la première défaite de la saison. Le but du visiteur est venu à 38 ′ de la première mi-temps, après un échec à la sortie locale du bouchon à droite, José Martínez, qui après avoir essayé de jouer avec son gardien, Sebastián Sosa, était anticipé par Emanuel Gigliotti, qui a échappé au gardien argentin et a décrété la première victoire de son équipe.

Les «ates», qui ont terminé à la septième place lors de l’ouverture et n’ont pas terminé au début d’une nouvelle saison en MX League. Pour sa part, Toluca, qui a terminé dernier dernier du dernier tournoi, a pu sortir du mauvais moment et obtenir trois unités lors de la première date du championnat aztèque. Morelia devra affronter Monterrey lors de sa prochaine visite, tandis que l’équipe «Leo» Fernández devra affronter Necaxa en tant qu’étranger.