Avec Pjanic, la Juve joue avec un homme de moins: c’est l’échec de la révolution sarriste | Primapagina

Il y a encore quelques semaines, l’importance de Miralem Pjanic à la Juve était surtout apparue en son absence. Maintenant, cet aspect semble également avoir changé. Or l’échec de la révolution sarriste semble être photographié de manière exemplaire précisément à partir de la situation de Pjanic: à part 150 balles, le Bosniaque est en totale involution athlétique et technique. Pratiquement un homme de moins. Ce n’est plus une coïncidence si les petits pas en avant ont été contre Brescia et Spal: le dernier de la classe, cependant, confronté en son absence. Ni si la Juve a eu un coup au moins de fierté sinon de rythme même à Lyon qu’après son départ de la scène. Avant de ressentir la différence, pour le pire, quand elle n’était pas là. Maintenant, quand il y en a.

OUT – Et contre Lyon il y a même eu une Juve pénalisée par le Bosniaque. Ce n’est pas beaucoup et ce n’est pas seulement une question de nombre de balles jouées. Mais le fait qu’à la fin de la foire, le réalisateur a été contourné, contourné, ignoré. Lorsqu’il a reçu le ballon, il l’a ensuite donné au ralenti, de manière prévisible et souvent à l’envers, déclenchant parfois même la contre-attaque de Lyon. Quand il ne l’a pas reçu, la raison était essentiellement un pas vers le petit trot qui ne lui a jamais permis de se débarrasser du premier marquage. Bref, Pjanic a disparu. Un énorme problème. Ce qui photographie avec sensation l’échec, du moins pour l’instant, de la révolution sarriste.