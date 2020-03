“Avec Puteolana, le poids des enjeux a été ressenti”

Après le 0-0 entre le Frattese et le Puteolana 1902, le directeur technique nerostellato, Andrea Baldi, a parlé aux chaînes officielles du club nerostellato.

Ce sont ses mots: «La course était avare d’émotions, et avec un enjeu si élevé, peut-être la nervosité et la volonté de ne pas sortir vaincus du terrain ont prévalu. C’est certainement une occasion manquée pour nous. Cependant, notre chemin continue et l’objectif est très clair: arriver au différend des séries éliminatoires avec une mentalité gagnante “.