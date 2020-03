MOENCHENGLADBACH, ALLEMAGNE – 07 mars: (BILD ZEITUNG OUT) Jadon Sancho du Borussia Dortmund regarde pendant le match de Bundesliga entre le Borussia Moenchengladbach et le Borussia Dortmund au Borussia-Park le 7 mars 2020 à Moenchengladbach, en Allemagne. (Photo par Mario Hommes / DeFodi Images via .)

Avec une reconstruction entraînant de nombreux transferts supplémentaires, la question «avec qui Manchester United est-il lié?» Est sur toutes les lèvres de leurs fans. En tant que l’un des plus grands clubs du monde, des rumeurs sans fin entourent les plans de transfert de United au cours de l’été. Et, avec tant de nouvelles à leur sujet, voici les joueurs avec lesquels Manchester United est lié.

Les joueurs de Manchester United sont liés

Kalidou Koulibaly

Cote de probabilité – 6,5 / 10

Selon Nathan Salt du Mail Online, Kalidou Koulibaly pourrait se joindre à l’été. Alors que son arrivée à Old Trafford pourrait dépendre de la vente de Chris Smalling, le défenseur central sénégalais pourrait coûter un record de club de 93 millions de livres sterling. Il en valait la peine, cependant, avec United à la recherche d’un partenaire pour le nouvel arrivant Harry Maguire.

Diego Godín

Cote de probabilité – 2,5 / 10

Selon Metro, United pourrait faire une décision surprise pour le défenseur central Diego Godín, âgé de 34 ans. Il serait un partenaire temporaire pour Maguire, apportant beaucoup d’expérience à une équipe très jeune et permettant aux Red Devils de trouver un deuxième défenseur central permanent.

Samuel Umtiti

Cote de probabilité – 5,5 / 10

Ayant précédemment voulu signer le Samuel Umtiti, Manchester United a, selon Oli Game of the Mail Online, ravivé son intérêt pour le défenseur de Barcelone. Ils semblent désireux de le signer, mais font face à une concurrence sévère de la part d’Arsenal. Déjà sur la liste des transferts, il semble que le Barça n’ait aucun problème à le laisser partir. Il s’agit simplement de savoir où il finira, s’il quitte le Camp Nou.

Ben Chilwell

Cote de vraisemblance – 3/10

La position d’arrière gauche de Manchester United est assez faible, cependant, Luke Shaw a récemment intensifié sa forme et Brandon Williams semble être une perspective très prometteuse. Malgré cela, l’amélioration de la qualité et de la profondeur n’est jamais mauvaise, et selon Stuart Ballard du Daily Express, Ben Chilwell pourrait fournir sur ces deux fronts. Il a été impressionnant pour Leicester City au cours des dernières saisons et correspond à leur moule de reconstruction des jeunes et des Britanniques. L’athlète de 23 ans deviendrait le premier choix de United à l’arrière arrière, mais ils font face à de grands admirateurs de l’Anglais, Chelsea, dans leur lutte pour sa signature.

Denis Zakaria

Cote de probabilité – 5/10

Selon Lloyd Johnson de l’Express, United veut le milieu de terrain défensif Denis Zakaria et est favori pour sa signature. Il a récemment fait ses preuves en tant qu’influence dominante dans le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach. Bien que James Garner soit très prometteur, Manchester United n’a pas de jeune milieu de terrain défensif qui puisse régulièrement débuter. Le joueur suisse, qui est bon à la fois offensivement et en défense, serait une belle signature pour les Red Devils.

Eduardo Camavinga

Cote de probabilité – 5/10

Eduardo Camavinga est un autre milieu de terrain défensif que United pourrait acheter, selon le rapport de Coral Barry dans le Metro. Le joueur de 17 ans a montré une grande habileté en Ligue 1 pour Rennes cette saison, montrant son incroyable capacité de tacle, et pourrait bien partir cet été, avec de nombreux géants européens encerclant.

Declan Rice

Cote de probabilité – 4,5 / 10

Declan Rice est un autre joueur défensif du milieu de terrain que, selon Robert Redmond de Sportsjoe, Manchester United pourrait acheter. L’Anglais avait beaucoup d’intérêt pour lui au début de la saison, mais cela s’est éteint depuis qu’il est resté à West Ham pour une autre année. Les rumeurs entourant le joueur de 21 ans ont cependant repris récemment et Chelsea semble être aux commandes de la course pour Rice.

Jude Bellingham

Cote de probabilité – 7,5 / 10

Jude Bellingham est l’un des joueurs les plus susceptibles de rejoindre United, lié par de nombreux journalistes comme Alex Harris de l’Express. Il a eu une fantastique saison d’évasion. Depuis qu’il est devenu le plus jeune joueur à apparaître pour son équipe à Birmingham City plus tôt cette saison, Bellingham a joué un rôle déterminant dans leur équipe. Il a fait preuve d’une grande habileté cette campagne, tout en affichant sa polyvalence, jouant dans des positions de milieu de terrain larges et centrales, ainsi que dans des zones plus offensives. Birmingham est résigné à perdre son talent de star cet été, et le Borussia Dortmund et Manchester United sont apparus comme les candidats les plus susceptibles de le signer.

Jack Grealish

Cote de probabilité – 7,5 / 10

Jack Grealish est un autre joueur que de nombreux médias, tels que Metro, ont lié à un déménagement à United cet été. Encore un autre jeune anglais sur cette liste, il a montré sa qualité en Premier League pour Aston Villa cette saison. United est assez incontesté dans son désir de le faire jouer pour eux la saison prochaine, et avec les méchants face à la relégation, Grealish est encore plus susceptible de rejoindre les Red Devils.

Jadon Sancho

Cote de probabilité – 8/10

Le transfert le plus répandu pour United, avec une myriade de rapports, comme celui de Will Griffee du Mail Online, Jadon Sancho pourrait être en route. L’Anglais a impressionné tout le monde avec ses performances pour BVB cette campagne. Avec 15 passes décisives, il a le troisième plus haut total des cinq meilleures ligues européennes et il a aussi 14 buts. Sancho a fait ses preuves en Allemagne, et un départ cet été semble très probable, avec United en tête de la course pour sa signature.

James Maddison

Cote de probabilité – 4/10

Bien qu’au début de la saison, James Maddison ait été une priorité de transfert à Old Trafford, l’intérêt s’est calmé. Les performances impressionnantes de Jack Grealish ont été un facteur important à cet égard. Selon Jack Otway de l’Express, il y a quand même un certain intérêt. Maddison semble être une option de sauvegarde pour Grealish, mais une classe à cela.

Donny van de Beek

Cote de vraisemblance – 3/10

Malgré un accord informel avec le Real Madrid, Manchester United s’intéresse à Donny van de Beek selon Metro. Le Néerlandais s’est fait un nom à l’Ajax, jouant toujours bien en tant que milieu de terrain offensif, et pourrait aider United dans sa construction d’une équipe gagnante. Malgré cela, on peut se demander si les Red Devils ont besoin de lui, Bruno Fernandes étant récemment arrivé.

Martin Ødegaard

Cote de probabilité – 3,5 / 10

Martin Ødegard a rejoint le Real Madrid en 2015, avec un statut immédiat de Wonderkid. Bien que l’enthousiasme ait disparu, le joueur de 21 ans du Real est toujours un grand joueur, et United a récemment envoyé un éclaireur pour le surveiller, selon Joe Strange de Mail Online. Cependant, il fait face aux mêmes difficultés de position que van de Beek, Fernandes bloquant son chemin dans la première équipe.

Leon Bailey

Cote de probabilité – 1/10

Selon Joshua Jones du Sun, United est en course pour Leon Bailey, une alternative potentielle à Jadon Sancho. Le Jamaïcain est un ailier talentueux qui débute régulièrement pour le Bayer Leverkusen en Bundesliga.Cependant, son équipe préférée étant à gauche, il risque de ne pas y jeter un œil, car Marcus Rashford est le premier choix de United là-bas.

Thomas Lemar

Cote de probabilité – 5,5 / 10

Après un échec à l’Atletico Madrid, Thomas Lemar pourrait déménager ailleurs cet été. L’ailier est talentueux mais a du mal à trouver ses pieds en Espagne. United, selon Alex Dicken du Manchester Evening News, a rencontré ses représentants récemment, mais aucune autre action n’a eu lieu. Comme Bailey, cependant, il peut avoir du mal à intégrer l’équipe dans sa position actuelle.

Philippe Coutinho

Cote de vraisemblance – 2/10

Un autre joueur qui a connu un échec en Espagne, Philippe Coutinho a floppé depuis un transfert d’argent à Barcelone. Manchester United et Chelsea sont tous deux intéressés par lui, selon Fernando Polo de Mundo Deportivo, cependant, un transfert vers United semble peu probable.

Gareth Bale

Cote de vraisemblance – 3/10

Peut-être l’objectif le plus long de cette liste, Manchester United a manifesté de l’intérêt pour Gareth Bale depuis de nombreuses années, et selon Jack Otway de l’Express, ils le veulent toujours. L’ancien ailier droit de Tottenham Hotspur pourrait combler le poste pour United, mais ce serait temporaire et son âge n’est pas une caractéristique attrayante.

Pierre-Emerick Aubameyang

Cote de probabilité – 5/10

Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal a suscité beaucoup d’intérêt de la part de Barcelone cette saison, et Manchester United a récemment rejoint la course, selon Metro, avec Anthony Martial potentiellement à sa sortie. Bien qu’Arsenal hésite à le voir partir, une offre d’environ 50 millions de livres sterling pourrait les convaincre de se séparer de l’attaquant gabonais, son contrat venant à échéance l’année prochaine.

Timo Werner

Cote de probabilité – 4,5 / 10

Bien que Liverpool veuille signer Timo Werner, Manchester United, selon Joe Moore de Talksport, est également intéressé. Werner est un attaquant clinique, ce dont United a besoin, mais avec Liverpool une perspective très attrayante en raison de leur récent succès, il pourrait être difficile de le récompenser.

Harry Kane

Cote de vraisemblance – 3/10

United pourrait également acheter Harry Kane cet été, selon Metro. L’Anglais s’est lassé du manque d’argenterie à Tottenham et souhaite plus de succès ailleurs. United pourrait être en mesure de fournir cela, mais avec la concurrence de Manchester City et de la Juventus, ce sera difficile.

Antoine Griezmann

Cote de probabilité – 2,5 / 10

Un autre attaquant et un autre flop de Barcelone sur cette liste, Antoine Griezmann pourrait voir Manchester United essayer de le signer cet été, selon Sport. Bien que cela soit peu probable, l’ancien buteur de l’Atletico pourrait déménager à Manchester cet été et serait tout de suite le premier choix là-bas.

Victor Osimhen

Cote de probabilité – 5,5 / 10

United donne la priorité à la signature de l’attaquant lillois Victor Osimhen cet été, selon la publication française Le10sport. Ces rapports sont assez récents, mais ils sont solides, et United pourrait acheter le joueur de 21 ans dans le cadre de ses plans futurs.

Odion Ighalo

Cote de probabilité – 8.5 / 10

Le locataire actuel à United Odion Ighalo pourrait se voir y emménager de façon permanente, selon Samuel Luckhurst du Manchester Evening News. Des frais de l’ordre de 15 millions de livres sterling l’éloigneraient de Shanghai Greenland Shenhua cet été, et son salaire serait d’environ 400 000 livres sterling par semaine. Bien que cela coûterait cher, cela pourrait en valoir la peine, Ighalo étant un partisan inconditionnel et un excellent buteur.

Erling Håland

Cote de probabilité – 5/10

Dernier sur cette liste, Håland a presque rejoint les Red Devils en janvier. BVB les a cependant marqués de sa signature, avec leur réputation d’entraîner très bien les jeunes joueurs. Le joueur de 19 ans a une clause de libération de 60 millions d’euros, une bonne affaire pour un si bon joueur, et pourrait rejoindre les Red Devils à l’été 2021, selon Manuel Bruña de Mundo Deportivo. Le Norvégien serait une signature exceptionnelle tant pour le succès immédiat que pour l’avenir.

