… avec Tavano – TUTTOmercatoWEB.com

«Marché animé, top Rome et Inter Milan. Samp, tu aurais pu faire plus. Fuzato, De Maio et El Kaddouri: le contexte … “

© photo par Federico De Luca

“Ce fut un marché animé, certains clubs ont fait beaucoup et d’autres ont décidé de peu bouleverser” Ainsi, sur TuttoMercatoWeb, l’opérateur du marché Diego Tavano photographie la session d’hiver récemment passée aux archives.

Ça aurait pu être le marché d’El Kaddouri …

«Je suis convaincu qu’Omar reviendra en Italie cet été. Aujourd’hui, un autre championnat se joue en Grèce, à Paok. C’est un footballeur important, il n’était pas sortant. Si une méga offre était arrivée … je ne sais pas. Paok ne m’a jamais ouvert. L’été ce sera différent: il n’aura qu’un an de contrat “.

De Maio?

“Udinese ne voulait pas le vendre. Il est resté dans un club qui croit en lui. “

Fuzato est resté à Rome. Il y avait Vitoria Setubal.

«Le garçon est arrivé dans l’équipe nationale senior, en passant par l’équipe olympique, nous parlons d’un gardien de but précieux. C’est à Rome, nous avons amené le joueur fort … les Giallorossi feront tout pour trouver un club afin de leur permettre de trouver de la place. Il y avait eu une offre de Vitoria Setubal mais Roma n’a pas pu la remplacer. Nous regrettons beaucoup, avec le club, nous l’enverrons jouer. “

La déception du marché?

“Ce n’est pas un flop, mais la Sampdoria a bougé un peu moins.”

Qui a mieux bougé?

«Je dirais Roma. L’Inter aussi bien avec Eriksen, un bon coup “

31.01 – “Slimani à l’Inter serait une belle opération, les Nerazzurri ont fait beaucoup en prenant Eriksen. L’Inter est la reine du marché “. Ainsi chez TuttoMercatoWeb l’opérateur de marché Alessandro Grigoletto, entre autres agents d’Ezequiel Schelotto.

En attendant, la Fiorentina …

30.01 – “L’Inter a fait un grand marché cette fois aussi. Si Giroud a sauté, ce n’est pas un problème. Et puis Eriksen est venu ». Ainsi, à TuttoMercatoWeb, l’opérateur du marché Beppe Accardi a intercepté à l’hôtel Sheraton de Milan. «Selon l’âge et les dépenses – explique Accardi – Eriksen est un coup supérieur …

29.01 – «Cela n’a pas quitté les marchés habituels presque inutiles et épuisants de janvier. Cette année avec la tête à tête de la Juve-Inter et le fait que les Nerazzurri aient intégré le staff, cependant, la session est plus importante. Bien qu’il s’agisse généralement d’une sorte de marché en perspective, …

28.01 – «Turin? J’étais très désolé … perdre 7-0 est humiliant, ce n’est pas bon pour le public, pour la société, pour l’environnement. En ce moment, rencontrer Atalanta n’est bon pour personne. ” Ainsi à TuttoMercatoWeb l’ancien entraîneur de grenade Walter Novellino.

Quelles sont les responsabilités …

27.01 – “Comme prévu, Inter était l’une des sociétés les plus actives sur ce marché de janvier. La volonté des nerazzurri est de réduire l’écart avec la Juventus, ils voudront y jouer jusqu’au bout. Maintenant, je m’attends à ce que la Roma mette une greffe à la disposition de Fonseca pour combattre …

26.01 – «La performance négative de Napoli se poursuit depuis le début de l’année, même avec Ancelotti qui a réussi à garder la barre droite en Coupe. Gattuso a trouvé les mêmes problèmes qu’Ancelotti, aggravés par un pessimisme général “. Donc chez TuttoMercatoWeb l’ancien double manager de Naples …

25.01 – «Moi en Italie? J’aimerais bien, c’est un grand championnat. Et puis il y a le meilleur du monde, Cristiano Ronaldo “. L’ancien défenseur du Real Madrid Fabio Coentrao, une idée de marché de la Fiorentina et de Bologne, parle exclusivement à TuttoMercatoWeb.

Son ex partenaire Cristiano Ronaldo est toujours …

24.01 – «J’ai mal perdu un match, alors la société a décidé de me libérer. Mais c’était un choix que je ne comprenais pas: meilleure attaque et meilleure défense de ligue, quatrième place et de nombreux matchs à jouer, une voie importante en Europa League. Mais c’est du football, j’ai hâte “. Alors …

23.01 – «Ibra a eu un impact important, cela aidera aussi les autres. Les chiffres sont des siens. Il doit croître comme condition, nous pourrons alors revoir l’Ibra que nous connaissons tous. ” Donc chez TuttoMercatoWeb Stefano Colantuono.

Et Piatek?

“Quelque chose a changé tactiquement, avec le 4-4-2 le …

22.01 – “Notre première mi-temps a été très importante. Les chiffres sont excellents mais il ne faut pas penser à gérer l’avantage, ce serait de la folie. Le championnat est encore long. Nous devons beaucoup pousser. ” Ainsi chez TuttoMercatoWeb le directeur sportif de Bénévent, Pasquale Foggia.

Qu’est-ce…