Avec un doublé de Jean Meneses León, il bat Necaxa »Pressfootball

Samedi 22 février 2020

L’équipe de León de México a battu Necaxa 2-1 à domicile. Le match a été marqué par la présence de Chiliens dans les trois buts marqués. A la place, Jean Meneses a marqué avec un double, tandis que lors de la visite, Juan Delgado, a mis la remise de son équipe.

Dans une rencontre intense, Leon a battu Necaxa 2-1 dans une condition locale pour la Liga MX. La réunion a été suivie par les réseaux des Chiliens Jean Meneses et Juan Delgado. L’ancien San Luis de Quillota a marqué avec un doublé dans la victoire «émeraude».

La fête n’a pas eu à attendre longtemps pour recevoir une partie du talent d’un Jean Meneses inspiré. A 2 ′, à peine entamé le match, l’attaquant coupe au sommet de la zone avec une amague colorée, jeu qui se termine par un tir puissant au poteau droit du gardien Hugo Gonzalez.

Dès lors, les visiteurs ont tenté d’atteindre le but rival par le biais de l’ancien Curicó Unido, Marcos Quiroga et du national Juan Delgado, mais sans importance majeure dans le tableau de bord. Les locaux ont pu augmenter grâce à Ismael Sosa dans les 22 ′, mais son tir est décédé du but de Gónzalez.

Commencé la seconde moitié, Meneses a réenregistré son compte quelque peu. Après une grossière erreur dans la sortie des «rayons», l’ancien «canari» a pris le ballon au défenseur Ventura Alvarado, pour éviter le gardien de but et en 46 ′ quitter le match avec un avantage de deux buts pour le «féroce».

Cependant, en 49 ′, Juan Delgado a profité d’un compteur grâce à une longue cargaison, qui s’est terminée par un tir entre les jambes du gardien Ricardo Cota, établissant le suspense au stade de León. Lors de la visite, l’ancien O’Higgins, Maximiliano Salas, est entré dans le 76 ′ pourrait mettre l’égalité, mais la barre transversale a évité son but.

Avec un score de 2-1, le match s’est terminé et León continue de pointer entre les mains d’un Meneses inspiré. Le club chilien est au sommet avec 15 points, tandis que l’ensemble d’Aguascalientes reste en dixième position avec 8 unités. À la prochaine date, les «émeraudes» doivent visiter Chivas à Guadalajara, tandis que Necaxa doit affronter l’Amérique en tant que visiteur.

Galerie d’images