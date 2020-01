Avec un doublé de Pellegrini, la Roma s’est qualifiée pour le quart de la Coupe d’Italie »Football Press

Jeudi 16 janvier 2020

L’équipe de Paulo Fonseca n’a eu aucun problème lors de sa visite à Ennio Tardini et a battu Parme 2-0 pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Italie. Avec un doublé de Lorenzo Pellegrini, les capitalistes ont confirmé leur passage aux huit meilleurs de la compétition où ils doivent affronter la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Le «Giallorossi» et le Parme ont disputé le dernier match pour compléter les clés des quarts de finale de la Coupe d’Italie avec triomphe pour les Romains 2 à 0.

L’équipe de Paulo Fonseca a rendu visite aux «Croisés» de Parme et a montré sa supériorité dès la première minute du match. Cependant, au cours de la première mi-temps, les deux équipes étaient erratiques face au but rival et n’ont pas été blessées en première mi-temps.

De plus, toute la capitale italienne a réussi à briser le dos de Parme grâce à Lorenzo Pellegrini (49 ′) qui a ouvert le score pour le visiteur derrière un grand mur avec Nikola Kalinić. Dès lors, la rencontre est devenue plus dynamique et les locaux ont cherché le rabais mais encore une fois Pellegrini (76 ′), après une infraction dans la zone, a battu Simone Colombi des 12 marches.

Ainsi, l’équipe romaine a accepté l’instance des huit meilleurs de la Coupe d’Italie. Désormais, ils n’auront pas un simple rival, puisqu’ils devront affronter la Juventus de Cristiano Ronaldo pour les quarts de finale de la compétition. Les autres affrontements seront Napoli vs. Lazio, Torino vs. Milan et Inter contre Fiorentina