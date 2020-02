Avec un objectif angoissant, la gymnastique a battu Independiente à domicile »

Samedi 22 février 2020

Dans un match qui n’a pas été défini avant le dernier match, Independiente a chuté du compte minimum contre Gimnasia à domicile. Dans un jeu angoissant, l’équipe dirigée par Diego Maradona a remporté la boîte rouge qui, il y a quatre dates, ne gagne pas en Super League.

Initialement, les visiteurs ont eu un impact plus important sur la zone rivale et par la main du volant Matías Pérez García, ont fait des ravages sur le but protégé par Martín Campaña. Grâce à l’avance des minutes, l’intensité a commencé à baisser et le jeu est entré dans une période de frictions et de football.

Ainsi, avec un choc et une dispute physique plus importants, les deux lancers se sont arrêtés sans but dans leurs comptes.

Dans la deuxième période, le tonique a commencé à être le même. Peu de fluidité dans le jeu et dans la capacité des équipes à affronter des situations de grand danger. Les locaux ont commencé à s’impatienter et cela s’est montré dans les tribunes, car l’équipe ne parvient toujours pas à reprendre confiance après la douloureuse chute du Racing dans la classique d’Avellaneda.

Malheureusement pour le ‘Rouge’, dans les agrégats à la fin du match, le but qui a donné la victoire à ceux menés par Maradona est tombé. En 93 ′, Eric Ramírez a terminé le but de Campaña, mais son tir a rebondi sur Juan Sánchez Miño et est entré sous le regard du gardien local. Le seul objectif du compromis sur le dernier jeu, qui a déclenché la folie de la boîte de La Plata.

Avec la victoire de la gymnastique, le «Lobo» s’est échappé du bas de la table et était situé au vingtième emplacement avec 20 unités. De son côté, Independiente était en quinzième position avec 26 points, vous devez donc vous attendre à d’autres résultats et remporter vos deux matchs restants pour accéder aux championnats internationaux.

À l’avant-dernière date, «Rojo» se rendra à Huracán, tandis que l’équipe de Maradona recevra l’Atlético Tucumán.

