Avec un pied et demi dans la phase suivante: Emelec a frappé Blooming 3-0 en Bolivie pour la Coupe d’Amérique du Sud 2020

HD gratuit, Emelec contre Floraison aujourd’hui EN DIRECT via DirecTV depuis le stade Ramón Aguilera Costa: regardez ici TV EN LIGNE minute par minute maintenant la narration EN DIRECT LIVE HD à Santa Cruz de la Sierra pour l’étape 1 de la Coupe d’Amérique du Sud 2020. Ce match a commencé à 17h15. Heure du Pérou et de l’Équateur, tandis qu’en Bolivie, elle a commencé à 18 h 15.

Le casting de Emelec visitera Floraison dans les terres boliviennes, afin d’obtenir un bon résultat, ce qui vous permet de fermer votre passe au prochain tour, en toute tranquillité. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade Ramón Aguilera Costas.

Emelec vs. Blooming: c’est comme ça qu’ils ont joué:

Floraison: Justinien; Sagredo, Rioja, Gutiérrez, Pérez Peredo; Vache, Juninho, Carrasco, Latorre; Fernández et Menacho.

Emelec: Ortiz; Caicedo, Leguizamón, Mejía, Carabali; Rodríguez, Cevallos, Burbano, Zapata; Rojas et Barceló.

LE APERÇU DU PARTI

Emelec vs. Blooming: horaires des matchs

Mexique – 16 h 15

Pérou – 17 h 15

Équateur – 17 h 15

Colombie – 17 h 15

Bolivie – 18 h 15

Venezuela – 18 h 15

Argentine – 19 h 15

Chili – 19 h 15

Paraguay – 19 h 15

Uruguay – 19 h 15

Brésil – 19 h 15

Espagne – 23h15

“Nous devons y aller, nous irons pour le classement”, a déclaré le tout nouveau technicien chilien Floraison, Miguel Ponce, après un début décevant au tournoi de football bolivien Apertura 2020, où il a à peine remporté un match et en a tiré un autre, en quatre présentations.

Le concours 2019 n’était pas flatteur pour Floraison, qui était commandé par Erwin í Platiní ’Sánchez, ancien sélectionneur bolivien et ancien Boavista luso.

Le nouveau technicien de Emelec, l’espagnol Ismael Rescalvo, a une motivation similaire. “Nous ne pouvons pas nous permettre de trébucher, nous avons décidé d’aller loin en Coupe”, mentalise-t-il à ses hommes.

L’ampoule équatorienne avait un 2019 pour oubli et dans le Coupe d’Amérique du Sud Il n’a pas non plus eu de performances éblouissantes, 2014 étant sa meilleure année lorsqu’il a transcendé les quarts de finale.

Pour combler les lacunes, l’équipe ‘Electric’ est issue d’une présaison de 20 jours en Espagne.

Malgré le mauvais moment de Floraison, ce qui l’a amené à dire à Ponce que “nous ne sommes pas à la hauteur d’une grande équipe”, l’entraîneur chilien sait que le sud-américain est un court tournoi de seulement deux matchs qui doit se jouer “sans marge d’erreur”.

L’équipe céleste a retrouvé ces derniers jours ses figures juvéniles Rubén Cordano, José Carrasco, Robert Cueto et César Menacho, qui ont disputé le tournoi pré-olympique sud-américain U-23, qui se joue actuellement en Colombie.

Emelec Il n’a rien laissé au hasard pour décoller dans ce tournoi: il a renforcé son équipe avec sept joueurs, dont trois étrangers, et a fait une longue pré-saison en Espagne où il a disputé deux matchs, dont un gagné.

En accord avec Rescalvo, le défenseur argentin Aníbal Leguizamón, l’un de ses renforts, a déclaré à la presse équatorienne que “l’équipe est très bonne” et que la pré-saison “a permis aux nouveaux coéquipiers de bien s’adapter” pour affronter l’Amérique du Sud, “que C’est ce dont un grand club a besoin. »

Source: .

Emelec vs. Blooming: où est situé le stade de match?

