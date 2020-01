Avec une belle performance d’Orellana Eibar, il a battu l’Atlético de Madrid »

Samedi 18 janvier 2020

L’équipe chilienne Fabián Orellana a remporté une énorme victoire à domicile contre l’équipe dirigée par Diego Simeone. Le “ Historic ” a été l’un des moments forts de la victoire 2-0 contre l’Atlético de Madrid, il a commencé et a été remplacé par des applaudissements à la minute 80.

Une belle performance de Fabián Orellana a marqué l’énorme victoire d’Eibar contre l’Atlético de Madrid. Un but au début et un autre à la fin ont suffi aux coureurs de José Luis Mendilibar pour battre l’équipe de Diego Simeone 2-0.

L’atmosphère dans le stade Ipurua était pour une vraie fête et c’était le cas. L’équipe Orellana, qui a débuté et joué jusqu’aux 80 ′, a commencé le match en mettant une grande pression sur le terrain de l’Atlético. À 10 minutes de l’engagement, l’Argentin Esteban Burgos a semblé faire avancer les «armuriers» après un virage qui a été revu par le VAR.

Une fois le but validé, le match était égal et il y avait des occasions dans les deux buts. Ángel Correa et Joao Félix ont essayé de mettre le marqueur sur les tables, mais n’ont pas eu la précision nécessaire. De l’autre côté, l’historique était l’une des figures d’Eibar, a joué avec le crochet et a contrôlé l’attaque de son équipe.

La seconde moitié du match s’est déroulée de la même façon. Le «matelas» a essayé mais n’a pas trouvé les réponses ou le football pour vaincre l ‘«armera» de défense, qui avait également une grande tâche de son gardien de but Marko Dmitrovic.

Vers la fin des fiançailles, l’ancienne Real Sociedad, Eduardo Expósito, est apparue. Le milieu de terrain espagnol a pris un puissant droit à 90 ′ de l’extérieur de la zone, ce que l’excellent gardien Jan Oblak n’a rien pu faire. Parti condamné et célébration dans la ville d’Eibar.

Avec ce résultat, le volant chilien est monté à la 16e position de la Ligue avec 22 points, et s’est quelque peu éloigné de la zone de relégation. L’Atletico Madrid, quant à lui, a perdu l’opportunité d’approcher les leaders du Real Madrid et de Barcelone et est resté à la troisième place avec 35 points. Le prochain duel pour Orellana sera une visite devant Celta dans la ville de Vigo.

Galerie d’images