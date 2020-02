Avec Vidal sur le terrain, Barcelone bat le Betis à juste titre »Pressfootball

Dimanche 09 février 2020

Barcelone a battu le Real Betis 3-2 dans un match de visiteur souffert. Avec le national Arturo Vidal jusque 57 ‘sur le terrain, ceux menés par Quique Setién ont pris leur hiérarchie pour battre une équipe vert-blanc qui avait un meilleur jeu, mais ne pouvait pas définir au bon moment.

Tout a commencé pour l’équipe locale. Seulement 5 minutes après le début de la réunion, le juge José Sánchez s’est tourné vers le VAR pour voir une main de Clément Lenglet dans la zone, qui a fini par sanctionner comme une pénalité. Le volant Sergio Canales était en charge de transformer la charge de l’arbitre en but, et à 6 ′ Betis l’a déjà gagné 1-0.

Cependant, le talent de Lionel Messi est apparu et à 15 ′ il a assisté à Frenkie de Jong avec une passe pompée et le Néerlandais a contrôlé sa poitrine et a défini la volée pour mettre le 1-1, devant une équipe Vidal sans plus de force et de profondeur.

L’équipe sévillane a saisi l’occasion et à 26 ′, après un superbe tir croisé de Nebil Fekir, ils ont de nouveau profité. Barcelone, à égalité à 47 ′, après le coup franc de Messi dans la surface, Sergio Busquets a terminé gaucher et a quitté les ‘culés’ avec un nul à la mi-temps.

En seconde période, Barcelone était inexacte, où le milieu de terrain de Blaugrana n’a pas eu sa meilleure performance. Une telle mauvaise performance, avait pour victime Arturo Vidal, qui en 56 ′ a été remplacé par le Brésilien Arthur. Dans le 72 ′, le déséquilibre est venu sur le tableau de bord, par Lenglet, qui avec une tête contre le gardien du Betis Joel Robles, a décrété 3-2 pour l’équipe chilienne Vidal.

En 72 ′, Fekir a été expulsé pour double jaune, le premier pour une infraction et le second pour les réclamations au juge central. À son tour, dans le 79 ′, Lenglet a vu le carton rouge et a quitté Barcelone avec dix. Dès lors, les «culés» se réfugient et tentent d’ordonner une formation dépourvue de défenseur central, sous l’occupation de Sergio Busquets.

Dès lors, la rencontre a été très duel au centre du terrain, mais les locaux n’ont pas pu jouer de grands jeux de danger et ont même souffert d’une main dans les mains dans les dernières minutes. Malgré l’effort rival, Barcelone a terminé 3-2 en sa faveur et les trois points en poche.

Avec ce résultat, le club «King» occupait la deuxième place avec 49 unités et affrontera Getafe à domicile lors de sa prochaine rencontre. De son côté, l’équipe Verdiblanco a été placée en treizième position avec 28 unités et sera mesurée en tant que visiteur à Leganés.

Galerie d’images