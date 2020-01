Avellino, Circelli attaque Martone: “Ce n’est personne. Le marché fait le ds”

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

source: Tuttoavellino.it

© photo de Dario Fico / TuttoSalernitana.com

Après le dernier épisode du départ pour Milan sans Martone, le vice-président Circelli de Primativvu ‘explique les raisons du choix avec des mots très durs: “Martone n’est personne pour moi, je dois parler à Izzo je n’ai pas à répondre à Martone. Le ds est Musa, avec le coach, a décidé de prendre quelques joueurs, puis ils vont à Milan, avec le secrétaire qui prépare les dossiers, puis je les rejoins pour signer, mais ils décident ds et coach. L’autre personne n’est pas autorisée, je n’ai pas à répondre à cause de cette personne, Avellino est en train de devenir ridicule, donnez-nous un coup de main. Mais c’est normal, dans un club de football, le directeur sportif fait le marché, lui dit l’entraîneur, et le DG ne doit pas y entrer. La mienne était une provocation en disant que si vous voulez me liquider et partir, sinon pour moi Martrone n’est pas reconnu, la responsabilité est à moi seule. Je savais qu’il n’y avait pas de négociation pour Evacuo, j’ai fait une provocation Je le cite hier, mais ils voulaient croire que c’était moi qui n’avais pas signé, à la place il n’y a pas eu de négociation de Martone pour lui, le réalisateur le fait Musa. Martone ne l’aime pas pour moi, il a dit que si je n’en veux pas je peux le renvoyer et je l’ai fait, s’il ne s’en va pas je peux appeler les Carabinieri, à temps il le comprendra “.

