Avellino, Circelli: “Promesse tenue, mais je ne peux pas continuer seul”

L’administrateur Avellino Nicola Circelli il a pris la parole après avoir respecté les délais (et donc évité la sanction) faisant le point de la situation: «J’ai suivi ce qui avait été déclaré publiquement lors de ma dernière conférence de presse et, avec mon partenaire Innovation Football, j’ai effectué les versements nécessaires au afin d’éviter des pénalités et des pénalités pour Avellino. Je n’ai jamais caché le fait de ne pas être en mesure de gérer l’entreprise seule et d’assurer la solidité financière et économique requise par la FIGC et pour laquelle les membres d’IDC n’ont jusqu’à présent pas fourni de garanties adéquates. – continue Circelli comme rapporté par Tuttoavellino.it – ​​Maintenant, vous devez regarder vers l’avenir et vous avez besoin de clarté, en particulier vers la place et les fans. C’est une semaine délicate et décisive, j’ai fait ce que j’avais promis et ce que j’avais à faire. Avec mon partenaire Innovation Football, j’ai déjà commencé à travailler, en attendant des changements et des changements dans la structure de l’entreprise, afin qu’Avellino n’ait pas de problèmes en vue des prochaines échéances. Ma prochaine étape sera de vérifier la situation avec la Fédération, pour donner une certitude à Avellino. La ville d’Avellino, l’ensemble d’Irpinia et tous les fans et les fans méritent le respect requis dans des lettres claires. “