Avellino, D’Agostino: “La Ligue travaille pour régler toutes les variables, ce n’est pas facile”

Tel que rapporté par tuttoavellino.it, l’Au dell’Avellino est intervenu dans le cadre de SportChannel Giovanni D’Agostino: “Hier, ce document de la FIGC est sorti après la réunion du comité scientifique, nous attendons les dispositions efficaces, ce sont encore des grandes orientations, il n’y a pas de véritable protocole et il serait impensable d’y penser en cercle serré. On parlait de trois niveaux de redémarrage, série A, puis B et C mais c’est une phase dans laquelle on attend encore. La Ligue travaille à s’entendre sur toutes les variables, ce n’est pas facile. On a fait un vidéocall avec tous les présidents, il y avait aussi des larmes, c’était très lourd car surtout dans le Nord il y avait des gens qui avaient perdu des membres de la famille et le climat n’était pas facile, il n’est pas facile de parler de redémarrage surtout d’un point de vue éthique, le football italien est le troisième secteur mais il faut y aller avec le En attendant, nous travaillons, nous nous sentons avec DS et Monsieur, difficile de parler de football, nous travaillons pour construire un Avellino fort et pour redémarrer, nous avons besoin d’une structure solide et peut-être la seule chose positi va, c’est que nous avons le temps de construire une entreprise digne de ce nom. Di Somma et Capuano n’ont jamais été en discussion, ils nous ont tous surpris contre Ternana, maintenant on n’y pense pas “.