Avellino, signes d’éclair: D’Agostino suit l’équipe à Bari

À la veille du rendez-vous le plus important, celui devant le notaire Pellegrino D’Amore qui va sanctionner le transfert de propriété, un signal de compensation est arrivé dans la maison Avellino. Le nouveau mécène, Angelo Antonio D’Agostino, en fait, a suivi aujourd’hui l’équipe de Capuano dans le voyage à Bari. Comme indiqué par le portail Anteprima24.it, D’Agostino était accompagné du maire Gianluca Festa et Nicola Circelli, et il voulait parler à l’équipe avant le match contre la deuxième force du tournoi.