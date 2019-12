Avertissement à Liverpool: personne n'est aussi avancé qu'il le souhaiterait

Merci pour les mails. Envoyez plus à theeditor@football365.com…

Avertissement à LiverpoolJe suis sûr que vous êtes inondé de réponses à votre article sur Liverpool, alors laissez-moi ajouter à la pile et aggraver la situation en ajoutant des trucs américains.

Les Golden State Warriors étaient récemment dans la même position que Liverpool; une équipe record, des talents de haut en bas et un back-office capable d'évoquer les batteurs du monde de nulle part. Ils ont remporté deux titres et se sont proclamés «années-lumière à venir».

Une mauvaise défaite, un joueur qui quitte et quelques blessures clés leur ont laissé la pire équipe de la ligue cette année. Pas de dynastie, plus de titres et aucune perspective de plus.

Personne n’est aussi avancé qu’ils le souhaiteraient.Dan, Plastic LFC

Arteta & ArsenalDonc, au cours de la semaine dernière, j'entends deux camps d'opinion très différents sur Nomination imminente d'Arteta en tant que prochain manager d'Arsenal.

Ceux pour et ceux contre, évidemment.

En ce qui concerne le «camp le plus récent», la plupart des bavardages couvrent le manque d'expérience qu'Arteta a, «n'a jamais géré une équipe appropriée» et pourrait simplement être un entraîneur glorifié au mieux, pas ce dont cet Arsenal actuel a besoin.

Du côté le plus positif, dans lequel je suis, est le discours sur sa vision à long terme, l'engagement qu'il veut de ses joueurs et une séquence éventuellement impitoyable en lui pour passer aux joueurs qui ne sont pas prêts à s'engager pour la cause! c'est ce dont Arsenal a besoin.

Je crois que la différence entre ces deux côtés qui se concrétisent ne réside pas dans Arteta mais dans la planche! si tous les points positifs autour d'Arteta sont vrais, tant que le conseil le soutient, je vois que l'avenir d'Arsenal a été assez brillant.

Le reste de cette saison est probablement une annulation et à l'été, nous risquons de perdre des joueurs de grands noms comme Aubameyang et Lacazette, etc., mais si cela signifie pousser durement la réinitialisation de l'équipe actuelle et recruter les bons joueurs, qu'il en soit ainsi.

Avec Emery, le club s'est trompé, il semblait qu'il était entré et c'était un cas de continuer là où Wenger s'était arrêté pour ainsi dire, encore une fois, ce dont le club avait besoin à l'époque était une table rase, ce qui est difficile à faire, car vous devez changer de joueurs, éventuellement du personnel et la stratégie à long terme du club.

Les échecs d'Emery auraient pu être une bénédiction déguisée. cela peut prendre du temps, mais encore une fois, je crois que si le conseil d'administration rétablit Arteta, son temps imparti et qu'il obtient les bons joueurs pour ses idées et son système, alors je crois qu'Arsenal sera de nouveau en compétition! Peut-être pas là où Liverpool est en ce moment, mais au moins nous remettre dans le top quatre et de retour en Ligue des champions et juste être compétitif.

Espérons que 2020 apportera un nouvel arsenal.Donal J, Cork, Irlande

Vous avez besoin de chance…Je suis largement d'accord avec L'affirmation de Lewis dans la boîte aux lettres du matin que les transferts réussis impliquent une quantité raisonnable de chance. Les meilleurs joueurs peuvent échouer misérablement s'ils font le mauvais mouvement au mauvais moment (tout comme Alexis Sanchez).

Mais je crois personnellement que quand il s'agit de Liverpool, c'est en effet tout un complot de génie. Le scoutisme et le coaching vont de pair, et leur succès sur le dos de cette planification est évident. Ce ne peut pas être une coïncidence si à peu près tous les joueurs qu'ils ont signés au cours des 2-3 dernières fenêtres sont devenus partie intégrante de ce mastodonte d'un côté. Michael Edwards et Klopp ont découvert cette synergie incroyable qui les a aidés à créer l'une des meilleures équipes de clubs du football mondial aujourd'hui.

Il ne fait aucun doute que les transferts sont intrinsèquement un pari. Pour chaque flop à gros tirage, il y a une success story de Bosman. Mais tout comme leurs résultats cette saison, Liverpool a fait sa propre chance sur le marché des transferts. Ils ont une vision claire et ils la mettent en œuvre de façon phénoménale. Je souhaite juste que mon club puisse recommencer.DJ, MUFC India

Greenwood vs HaalandJe sais que c'est fantaisiste, mais Greenwood est-il meilleur que Haaland? Je pense que la signature de talents ne fait qu'augmenter les attentes des joueurs (regardez Aguero depuis que Jésus est arrivé), donc serait heureux que Man U amène des joueurs, mais imaginez s'ils échangeaient les deux joueurs, comment Greenwood irait-il à Salzbourg?Peter Spiller

Merrie-go-roundC'est le vendredi avant Noël, alors proposons quelque chose de fou.Nous vivons les allées et venues managériales habituelles avec beaucoup de spéculations et de rumeurs.Pourquoi ne pas utiliser la vaste gamme de statistiques disponibles actuellement pour rendre les licenciements de gestion obligatoires? Si leur score tombe en dessous d'un certain nombre, ils vont. Imaginez l'accumulation de tension comme une baisse des résultats d'une équipe. Ho ho ho !!

Salutations des saisons à toutes les personnes fabuleuses du 365, et à tous les saps qui le regardent régulièrement.Roger, THFC

Liverpool et leur chance…En ce qui concerne les récents commentaires selon lesquels Liverpool a eu de la chance avec les joueurs qu'ils ont achetés ces dernières années, il y a quelques facteurs que les gens ne prennent pas en compte dans ce succès. Ce n'est pas aussi simple que d'acheter les bons joueurs, mais quelque chose de plus fondamental.

Un facteur est que leur vestiaire n'est pas rempli d'ego énormes. On a souvent dit qu'Alex Ferguson était aussi intéressé par ce à quoi ressemblait un joueur hors du terrain que sur lui. Cela a clairement été un facteur dans leur choix de joueurs, car ce sont généralement des joueurs qui travaillent dur qui ne sont pas déterminés à se glorifier personnellement et sont prêts à travailler dur pour l'équipe. J'imagine que le vestiaire accueillerait un nouveau joueur et essaierait vraiment de l'aider à s'adapter.

Un facteur plus récent est la façon dont ils ont commencé à accorder à leurs nouveaux joueurs un temps considérable sur la ligne de côté pour s'adapter au nouveau style de jeu. Liverpool est en mesure de le faire grâce au succès de son équipe actuelle. Il n'est pas nécessaire d'attirer immédiatement de nouveaux joueurs, alors ils attendent et donnent au joueur le temps de s'adapter aux exigences de l'entraîneur et de ses nouveaux coéquipiers. Les bénéficiaires évidents sont des joueurs comme Keita et Fabinho qui n'ont pas été des réussites instantanées, mais qui sont depuis devenus des acteurs importants.

Si un joueur est joué immédiatement, il est souvent jugé par la base de fans et rejeté comme un échec. Une fois que les fans ont excité un joueur, il leur est difficile de regagner la confiance de la foule. L'exemple évident est quelqu'un comme Fred à Manchester United, qui a été jugé instantanément par certaines sections de leurs fans. United avait besoin de le sang tout de suite, en raison de problèmes dans cette zone du terrain, et il l'a donc joué tout en s'adaptant à un nouvel environnement.

Il sera intéressant de voir combien de temps Minamino aura pour s'adapter à ses nouveaux coéquipiers. Je soupçonne qu'il sera utilisé avec parcimonie ou dans des matchs de coupe pendant la majeure partie de cette saison.Morgan – Dublin

Mettons ça au lit, Fred…J'ai un travail exigeant, mais je me sens obligé d'écrire encore juste pour éclaircir quelques points pour ces géniaux fans de Liverpool! Je suppose que j'aurais dû dire que, je ne dis pas que Liverpool n'est pas une excellente équipe pour le moment, ils le sont vraiment, et méritent leur place au sommet de la ligue.

Mais ils doivent leur grande avance à la chance, et à nier que c'est juste puéril.

À moins que ce ne soit la meilleure équipe de football qui ait jamais existé, vous devriez avoir le jour étrange où, peu importe à quel point vous jouez avec brio, le ballon ne rentre pas ou le gardien de l'opposition a un blinder.

Le fait que cela n'arrive jamais à Liverpool n'est que de la chance, pure et simple. Votre RELATIF (de peur que ces crétins n'éliminent encore les blessures d'Allison, etc.) par rapport à la plupart des équipes et spécialement vos seuls rivaux est un autre facteur énorme. City a son meilleur défenseur, Laporte, pour la saison, tout comme Sane (l'un de leurs meilleurs ailiers) et Aguero est également absent pour une longue période. Comment Liverpool se comporterait-il avec VVD & Mane pour la saison? Seraient-ils même dans le top 4? Je suis un fan des Spurs, Kane manque 2-3 mois chaque saison, Loris est absent plus longtemps que je ne m'en souviens, etc. Man Utd a été sans Pogba pratiquement toute la saison, mais ces robots qui se font passer pour VVD, Robertson, Mane, Salah et Firmino (sans doute le quintette le plus important de Liverpool) ne se blessent tout simplement pas, sauf pour le match ou les deux, juste pour empêcher le monde de se demander sérieusement comment un joueur peut jouer 3 saisons avec à peine des blessures.

Et enfin, voici une liste de matchs du haut de ma tête, où la victoire de Livepool (parfois confortable à la fin) a été grandement aidée par la chance à des moments cruciaux:

J'ai une bonne mémoire, mais même je ne me souviens pas de tous les points flou que Liverpool a gagnés, voici une sélection:

La saison dernière: Everton à Anfield: le tir céleste de VVD se transforme en une assistance littéralement envoyée pour Origi!? Man Utd à OT: United déjà sans un groupe de joueurs perd encore 3 dans les premières 20 minutes, et Liverpool procède à la création de f ** k all & pourtant obtenir un point non mérité avec les deux (les blessés) Lingaard & Smalling sitters manquantsChelsea au pont: complètement dominé par Chelsea, Sturridge marque le meilleur but de sa carrière à la 90e minute, et a fait f ** k tout avant ou depuis la finale CL: le début de la quête de VAR pour remporter les trophées de Liverpool, le handball le plus douteux jamais vu, prépare Liverpool à gagner la finale, même si les Spurs sont la meilleure équipe pendant environ 85 minutes.

Cette saison: Burnley absent: les 2 premiers buts de Liverpool sont des douves complètes, dont un centre de TAA qui frappe la jambe et les boucles d'un joueur de Burnley sur le gardien. Après ce match, Palace Away: VAR sauve à nouveau la piscine en refusant à Palace le 1er but important, pour une faute sur Lovren qui n'a eu absolument aucun effet sur le passage du jeu qui a mené au but. La semaine dernière, VAR a décidé que l'OG Everton marqué contre United devait rester malgré une faute sur DDG, car le ballon avait déjà dépassé DDG lorsque la faute s'est produite et n'a pas affecté le but.Everton à Anfield: à 2-1, VVD fait une faute à Everton avant dans la région. Les experts de MOTD, Shearer et Janus, ont tous deux qualifié cela de pénalité et de renvoi. Même si vous ne pensez pas que ce soit une certaine pénalité, c'est certainement un «vu vu donné», oh, mais jamais donné contre le pool. 2-2 avec 10 hommes, gagneraient-ils encore? Unis à l'OT à nouveau: complètement surclassés et devraient être hors du jeu en 1ère mi-temps, ils ont marqué un but scrappy flukey pour obtenir un autre point non mérité. Et tous ces crétins qui pensent que Lindelof a fait une faute à Origi n'ont jamais joué au football, si ce genre de contact est une faute, alors il y a 500 fautes à chaque match. Mes Spurs bien-aimés à Anfield: Nous sommes 1 et tôt dans la 2ème mi-temps, Le fils contourne le gardien, mais frappe en quelque sorte la barre transversale avec le but vide entier à sa merci. Si Son est dans cette situation encore 1000000 fois, il marquera 1000000 buts, mais bien sûr pas contre Liverpool. Le match 0-2 est terminé. et bien sûr, le vainqueur était l'une des myriades de non-pénalités accordées à Liverpool cette année, avec ZÉRO contre eux.City at Anfield: le jeu est sans but et TAA gère le ballon dans la zone, c'est une pénalité de Stonewall, mais bien sûr LSVAR ( Liverpool soutenant VAR!) Juge que tout va parfaitement bien, et Liverpool va de l'autre côté et marque le 1er but le plus importantLeicester à Anfield: une autre décision de LSVAR donne à la piscine une autre pénalité de dernière minute pour les gagner tous les 3 points.Watford à Anfield: Watford manque une multitude de chances. À une occasion, leur attaquant égratigne complètement son tir de 6 mètres avec tout le but à sa merci, le ballon sort du jeu sans danger. La même chose se produit à l'autre bout avec Origi éraflant son tir, mais cette fois, c'est à Salah de marquer!?

Je pourrais continuer encore une demi-heure, mais j'ai du travail à faire, et quelque chose me dit que rien ne convaincra ces fans de piscine mentalement handicapés de toute façon, mais au moins le reste d'entre nous savons que nous assistons à l'équipe la plus chanceuse du histoire de PLFred, Londres

Joueurs oubliésJusqu'à tout récemment, j'avais tout oublié de l'ancien Blade Neil Shipperley.

Il nous a certainement rappelé à tous sans ambiguïté.

Football – le cadeau qui continue de donner …….Bladey Mick

Conclusions de la Coupe de la LiguePremier match entre Colchester United et ses adversaires moins connus, Manchester United à Old Trafford mercredi soir. Quelques réflexions:

On aurait dit un côté fort de Manchester, pas de problème avec le manager là-bas.

Il s'avère que les footballeurs de Premier League sont bien meilleurs que les footballeurs de Ligue 2. Nous avions 20% de possession de balle en première mi-temps (je suppose que cela compte toujours comme «le nôtre» lorsque le ballon est encore en l'air). Nous avons applaudi notre corner de 43e minute comme s'il s'agissait d'un but.

Cela dit, c'était 0-0 à la mi-temps. On ne pouvait pas garder le ballon, Man U n'en faisait pas assez.

La plus grande différence était Rashford. Les 20 premières minutes, il a gagné environ 8 coups francs simplement en courant à notre défense. Quelques-uns ont été «gagnés», mais il était surtout trop rapide pour nous. Il semblait s'arrêter pour le reste de la mi-temps et nous étions plus à l'aise en conséquence.

Il s'est souvenu à nouveau de la deuxième mi-temps, et en 10 minutes le match était terminé.

Mata ralentit le jeu de quelque chose de chronique, mais son passage est excellent.

Vraiment oublié que Martial était sur le terrain jusqu'à ce qu'il marque le 3e but. Présenté avec une défense qu'il aurait pu déchirer, basée sur l'ère Martial de Val Gaal, il était assez anonyme.

Prosser et Eastman étaient immenses pour nous à l'arrière. Prosser surtout. Le Lapslie de forme improbable reste mon joueur préféré et était le plus proche que nous ayons eu de quelqu'un en possession.

En fait, nous avons joué un peu mieux quand nous avons perdu quelques buts… mais il y a une raison pour laquelle nous sommes 8e en Ligue 2 et finirons probablement 8e en Ligue 2.

Perfect fillip est un bon coup de tasse. Nous sommes une table midish assez solide et nous avons perdu de bons joueurs bien aimés cet été. Battre Palace and Spurs et un voyage à Old Trafford a été très amusant.

Une sorte de boisson énergisante apparemment. Il y a une saveur de pomme et une saveur de mandarine selon les panneaux publicitaires intrusifs d'Old Trafford.

Jeremy Aves