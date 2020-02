TUTTOmercatoWEB.com

© photo de Francesco Di Leonforte / TuttoCesena.it

Aujourd’hui à 00:58 Série C

par Andrea Piras

Non seulement la Serie A s’arrête pour l’urgence du Coronavirus. Il y aura quatre matchs en Serie C qui n’auront pas lieu: c’est dans le groupe A de Giana Erminio-Como et Lecco-Pro Patria, dans le groupe B d’Arzignano Valchiampo-Padua et Feralpisalò-Carpi.