Avertissement sur le coronavirus, déclaration de Liverpool: “Prenez soin de votre hygiène personnelle”

Par le biais de ses canaux officiels, Liverpool a communiqué les mesures de sécurité prises par le club pour lutter contre la propagation du coronavirus: “Ces dernières semaines, le nombre de cas confirmés de COVID-19 dans le monde a augmenté. Nous avons adopté plusieurs des mesures pour prévenir la propagation du virus et protéger la santé de nos employés.

Pour les supporters qui ont l’intention d’assister à Anfield, il y aura des désinfectants pour les mains et des nettoyants antibactériens dans toutes les salles de bains d’Anfield, afin que chacun prenne la responsabilité d’une excellente hygiène personnelle. Nous prenons également des mesures de précaution pour la journée du championnat et nous n’aurons pas notre mascotte sur le terrain. Quiconque présente des symptômes doit suivre les conseils de son médecin traitant et mettre en œuvre l’auto-isolement. “