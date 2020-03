TERZIGNO (NA). La semaine dernière, une perte grave pour la communauté de Terzigno, et pour la première équipe de la ville, prof Raffaele Bifulco, à laquelle le club a réservé un message sincère.

LE MESSAGE DES ROSSONERI

Le numéro un du Terzigno Calcio, Alberto Romano, avec une grande affection, rappelle Bifulco: «Quelle bonne personne! Humble, franc, jovial, toujours souriant, une vraie honte. Nous avons assisté à de nombreuses réunions de notre Terzigno ensemble, même à l’extérieur de la maison, applaudissant passionnément et j’ai pu apprécier de près sa profonde compétence dans notre sport le plus aimé, le “Football”. Dans ces moments tragiques, il n’a vraiment pas fallu apprendre cette nouvelle folle nouvelle. Dans l’éventuelle poursuite du tournoi ou, malheureusement, la prochaine année de football, je demande avec impatience aux Rossoneri et à tout notre club de football de se battre jusqu’au bout et sur chaque ballon aussi, et surtout, pour notre grand fan Raffaele Bifulco . “Avocat”, comme je l’appelais à l’amiable, de là-haut votre précieuse incitation est toujours plus forte! Un gros câlin et de sincères condoléances de AC Terzigno à tous ses proches! Bonjour, avocat, vous resterez toujours dans nos cœurs, vous nous manquerez! Le président du CA, Terzigno Alberto Romano “.