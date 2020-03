Axe Juve-Roma, les travaux sont en cours pour un échange | marché

Selon le rapport du Corriere dello Sport, Juventus et Rome ils pourraient revenir s’asseoir à la table des négociations, après l’échange de l’été dernier qui a amené Leonardo Spinazzola à Rome et Luca Pellegrini à Turin, maintenant à Cagliari. Le nouvel accord, qui serait un échange de plus-values, concernerait Bryan Cristante et Rolando Mandragora, qui joue actuellement àUdinese, mais sur lequel la Juventus a maintenu un droit de préemption pour le racheter.