Axel Tuanzebe et Timothy Fosu-Mensah continuent leur retour

Tim Fosu-Mensah et Axel Tuanzebe ont tous deux disputé 90 minutes lors de la victoire 3-2 des Manchester United de moins de 23 ans contre Stoke City hier.

Fosu-Mensah se remet d’une opération du ligament croisé après une blessure subie alors qu’il jouait en prêt pour Fulham en avril 2019. Il s’agissait de sa deuxième sortie pour les moins de 23 ans, après avoir joué une heure contre Newcastle en janvier avant d’aggraver la blessure et d’en avoir besoin d’une autre. mois de rééducation.

Tuanzebe a connu une saison marquée par des blessures, après avoir raté une série de matchs après s’être blessé à la hanche lors de l’échauffement contre Liverpool en octobre, puis avoir tiré les ischio-jambiers contre Everton en décembre.

Les deux joueurs ont joué un rôle déterminant dans la victoire de l’académie. Fosu-Mensah, qui jouait à l’arrière droit, a fourni une passe décisive pour un tap-in d’Angel Gomes après une excellente série de chevauchements. Tuanzebe a fait un dégagement crucial hors de la ligne à la mort pour sauver les trois points pour les hommes de Neil Wood.

Mais encore une fois, c’est la starlette du milieu de terrain James Garner qui a volé tous les titres. Le joueur de 18 ans a marqué deux buts – un effort décisif d’un centre de Tahith Chong et une finition exquise après une délicieuse puce d’Angel Gomes.

Garner a maintenant marqué un impressionnant 9 buts en 12 matchs pour les moins de 23 ans cette saison.

#MUAcademy U23s: FT – #MUFC 3 Stoke 2.

Les Potters ont riposté en seconde période avec les en-têtes de Will Forrester et Cameron McJannet, mais les Reds ont maintenu avoir fait suffisamment de dégâts en première période. Axel Tuanzebe et Tim Fosu-Mensah ont réussi leur retour de blessure. pic.twitter.com/LlKW8u18Hl

– Manchester United (@ManUtd) 2 mars 2020

Chong et Gomes ont également bien joué dans une excellente performance offensive en première mi-temps pour les Reds. Chong n’a pas eu de chance de se voir refuser une pénalité après avoir été abattu lors du passage au but.

Ayant connu une fiche de 3-0, United s’est nettement estompé en seconde période, lorsque Will Forester a exploité un écart entre Fosu-Mensah et Tuanzebe pour marquer le premier et ancien homme de Stoke, Mame Diouf, a touché un coup de Cameron McJannet pour ramener le score. au 3-2.

Les Red Devils pourraient finalement se considérer chanceux de conserver la victoire, Stoke ayant trois buts refusés pour hors-jeu, un après une mauvaise erreur de Dylan Levitt et un autre semblant avoir été une mauvaise décision de l’arbitre assistant.

United affrontera Derby County lors du 5e tour de la FA Cup jeudi. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!