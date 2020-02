Ayew le héros du Palais à nouveau tandis que Zaha joue le méchant pantomime

Date de publication: samedi 29 février 2020 15h45

Il est difficile de penser à une meilleure utilisation de 2,5 millions de livres sterling l’été dernier que l’investissement de Crystal Palace dans Jordan Ayew.

La signature du Ghanéen à peine enregistrée au-delà de Selhurst Park et même les fans de Palace étaient déçus par l’arrivée permanente du joueur de 27 ans, l’ayant vu marquer deux buts alors qu’il était prêté par Swansea la saison dernière.

Mais Ayew est devenu l’un des personnages clés du côté de Roy Hodgson, qui revendiqué des droits de vantardise dans leur rivalité avec Brighton grâce au septième but de l’attaquant sans prétention de la saison.

Ayew représente jusqu’à présent 28 pour cent du total de transport de Palace en Premier League et son vainqueur à la 70e minute, une finition cool qui s’est faufilée au-delà de Mat Ryan, a fait sortir Palace du bas du palmarès des meilleurs scores dans une saison où les Eagles semblent battre leurs propres records dans tous les autres sens.

Palace est assis sur 36 points, ce qui leur offre non seulement un sentiment de sécurité douillet en 12e place, mais leur décompte est le meilleur avec 10 matchs à disputer depuis le règne de Steve Coppell au début des années 1990. C’est un succès bâti sur la sécurité défensive, mais les objectifs d’Ayew ont été à l’origine d’un tiers exactement de leurs points cette saison. Seul Andy Johnson a gagné plus de points au Palais en une seule saison – 15 en 2004-05 – et Ayew a encore 10 matchs pour égaler la réussite de l’ancien attaquant anglais et peut-être établir une nouvelle référence.

Hodgson aura été ravi qu’Ayew sache, car c’était la seule chose qui manquait à sa performance lors de la victoire contre Newcastle le week-end dernier. “Il a eu un match merveilleux”, a déclaré Hodgson après la chute des Magpies. «Il sort un peu déçu car il veut marquer des buts. Mais ce qu’il fait pour l’équipe est incommensurable. »

Palace a la chance qu’Ayew intensifie son meilleur record de Premier League parce que Christian Benteke continue de bouffer ses lignes devant le but tandis que Wilfried Zaha semble se battre avec lui-même ainsi que chaque mouette entassée dans l’AmEx ce midi .

7 – Jordan Ayew a marqué sept buts en Premier League cette saison; son plus grand nombre en une seule campagne, ainsi que 2015-16 et 2017-18. Percée. pic.twitter.com/Q3JUIOyXQr

– OptaJoe (@OptaJoe) 29 février 2020

Malgré une lamentable absence en première mi-temps, Benteke a au moins joué un rôle dans deux buts lors des trois derniers matchs de Palace. Il lui a fallu 34 matchs avant cela pour inscrire deux buts. Mais les combats de Zaha se poursuivent en tant que méchant pantomime de Palace le même jour qu’une interview a été publiée dans laquelle il a dit qu’il voulait échapper à cette perception.

«Cela me frustre… Pour une raison quelconque, je suis ce méchant pantomime que chaque club déteste. Chaque équipe », a-t-il déclaré à The Mirror cette semaine. Mais Zaha était bien trop disposé à jouer ce rôle pour les supporters de Brighton, mettant l’oreille aux supporters après avoir couru dans une autre allée aveugle, avant de s’impliquer dans un affrontement avec Ezequiel Schelotto qui ne jouait que dans les mains de ceux qui essayaient si fort de obtenir une montée de lui.

C’était typique de sa journée à l’AmEx contre une équipe contre laquelle il avait un bon dossier. Zaha pourrait à peine ébranler l’attention de l’arrière gauche de 6 pieds 7 pouces Dan Burn et les deux fois où il s’est échappé, il a raté un but ouvert dans le temps supplémentaire avant de flamboyer avec le dernier coup de pied du match. Cette absence importait peu aux fans du Palace prenant des mesures d’évitement derrière le but puisque le coup de sifflet final a immédiatement suivi. Mais alors que les joueurs du Palace traînaient pour recevoir les éloges du soutien itinérant, Zaha est sorti de la scène après une autre performance hors couleur avec un visage qui suggère qu’il craint d’avoir raté le bateau lors du grand mouvement qu’il estime mériter. Trois buts et le même nombre de passes décisives cette saison ne devraient pas inciter une équipe de la Ligue des champions à expier le genre de frais que Palace attend encore.

Mais leur héros est encore une fois aujourd’hui l’attaquant qui a coûté environ un trentième du prix demandé pour Zaha mais se transforme en l’attaquant le plus indispensable de Palace.

Ian Watson

