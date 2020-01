AySA: L’opinion de Gallardo et la libération d’anciens dirigeants

Sergio Massa, président de la Chambre des députés, a dénoncé le fait qu’AySA ait payé “3,2 millions de pesos par mois au club Boca Juniors pour inviter des journalistes à la cour”.

Un journaliste a demandé Marcelo Gallardo à propos de cette situation et le technicien River a laissé un coup franc.

“Cela ne dépend pas de moi. Pour cela il est enquêté, il y a du journalisme d’investigation et il y a les personnes correspondantes pour enquêter sur un sujet qui semble avoir sauté. Il ne m’appartient pas de commenter l’affaire car je ne suis pas spécialiste“, a déclaré l’entraîneur de River lors d’une conférence de presse.

Cependant, la poupée a rappelé sa phrase à propos de la haute garde: “Beaucoup ont profité de cette phrase pour me critiquer, sans interpréter ma vision à ce sujet. J’ai toujours été une personne attentive à tout ce qui s’est passé. Dès mon plus jeune âge, j’ai appris que je devais être vigilant. Je fais confiance aux gens jusqu’à ce qu’ils me montrent le contraire. “

“Je n’ai rien à cacher. C’est comme ça qu’ils me voient. Dans ma vie personnelle, ici quand je parle ouvertement comme je le fais avec mon groupe technique, les joueurs ou mon groupe d’amis. Ensuite, certains veulent en profiter pour croire que la haute garde c’est comme accuser; Ceux qui disent que ça ne devrait pas être assez propre parce que je n’accuse personne“il a fermé.

D’autre part, Carlos Aguas, leader de Boca dans la direction de Daniel Angelici, a nié les propos de Massa.

“Il n’y a pas de contrat signé pour le montant sidéral que Massa a dit. Ils n’ont acquis que six sièges dans le secteur des entreprises D avec l’hospitalité et le droit de photo sur le terrain pour une durée d’un an et d’une valeur de 2 millions de pesos par an, dont nous n’avons pas encore de dossier de paiement “, a déclaré l’ancien secrétaire de Boca, en dialogue avec TyC Sports.