Azeglio Vicini, héritier de Bearzot, protagoniste des Magic Nights

Pas facile, prenez le relais d’un totem bleu comme Enzo Bearzot. La tâche ingrate revient à Azeglio Vicini, ancien footballeur au passé modéré entre la Sampdoria et Brescia. Après les débuts et les premières expériences en Serie A avec Lane Rossi Vicenza, Vicini a déménagé à Blucerchiato en jouant à Marassi pendant 7 ans. En 1963, il a choisi Brescia, dans la Rondinelle, il a joué pendant trois ans avant de mettre fin à sa carrière en compétition. Pas même le temps de penser à combien le premier banc est arrivé pour Vicini, juste avec le club lombard. Sur le banc de Rigamonti, il est resté une saison, l’année suivante, il a été inclus dans l’organigramme national à seulement 35 ans. La première mission d’une certaine importance est intervenue en 1975, quand il a pris la tête des moins de 23 ans, puis des moins de 21 ans. Avec l’Azzurri Vicini, il est resté pendant plus de 10 ans, jusqu’en 1986. Quand il a repris l’héritage de Bearzot. À la tête de l’équipe nationale senior, il est resté pendant 5 ans, participant au Championnat d’Europe en 1988 et notamment à la Coupe du monde en Italie en 1990, où l’Italie est arrivée en troisième position grâce à la victoire sur l’Angleterre. Après avoir échoué à se qualifier pour les prochains Championnats d’Europe, Vicini a été licencié en faveur d’Arrigo Sacchi. Avant de terminer sa carrière, il s’est brièvement assis sur les bancs de Cesena et de l’Udinese. L’ancien entraîneur est décédé à Brescia le 30 janvier.

Aujourd’hui, Azeglio Vicini aurait eu 86 ans.

Silvano Martina, Roberto Boscaglia, Fernando Torres et Mattia Destro sont également nés aujourd’hui.