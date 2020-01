Azpilicueta appelle à un «combat» alors que Chelsea affronte un mois décisif

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 4:24

Cesar Azpilicueta a prévenu Chelsea ce mois de février pourrait être un mois charnière dans leur bataille pour un classement parmi les quatre premiers de Premier League.

Le skipper frustré a été laissé à déplorer une autre occasion manquée comme Chelsea a été tenu à un match nul 2-2 par 10 joueurs d’Arsenal dans l’ouest de Londres mardi.

Hector Bellerin a annulé la frappe d’Azpilicueta à la mort d’un match turbulent, qui a vu l’ancien défenseur des Blues David Luiz renvoyé à son retour à Stamford Bridge.

Chelsea affrontera Leicester, Manchester United et Tottenham lors d’un essai de championnat en février, et Azpilicueta a admis que les hommes de Frank Lampard devaient rapidement éliminer l’habitude de jeter des points.

“Nous avons raté de nombreuses occasions d’être plus haut sur la table, nous devons donc en tirer des leçons”, a déclaré Azpilicueta, Chelsea étant toujours quatrième de la ligue.

«Nous ne pouvons pas revenir en arrière et modifier les résultats des derniers matchs.

«Et maintenant, nous avons trois matchs importants devant nous en Premier League qui pourraient définir notre position dans le tableau. Et évidemment, chaque point est énorme, et j’espère que nous pourrons avoir de bons matchs et les gagner.

«Ça va être un mois important. Mais chaque match équivaut à trois points à jouer de la même manière que nous nous battons pour trois points à chaque autre match. »

Jorginho a inscrit un penalty après que l’ancien défenseur de Chelsea, Luiz, ait été expulsé pour avoir transporté Tammy Abraham alors que l’attaquant anglais était sur le point de puiser dans le filet vide.

Chelsea n’a cependant pas profité de son avantage numérique et Gabriel Martinelli a sauté sur le glissement de N’Golo Kante pour tirer au niveau d’Arsenal juste après l’heure.

Azpilicueta a rendu tardivement le centre intelligent de Callum Hudson-Odoi, laissant Chelsea espérer boucler une victoire nerveuse, seulement pour que Bellerin déjoue les Bleus.

L’arrière espagnol Azpilicueta a concédé que Chelsea a été laissé perplexe par une autre victoire gaspillée.

“Nous sommes très frustrés de baisser de nouveau les points, surtout lorsque nous menions deux fois”, a déclaré Azpilicueta sur le site officiel de Chelsea.

«C’est deux buts qu’il est difficile de comprendre, et nous avons connu une défaite à Newcastle, donc c’est décevant.

«Mon objectif a aidé à obtenir un résultat, mais ce n’est pas suffisant et nous sommes tous amèrement déçus.»

