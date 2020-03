B. Dortmund, Burki: “Peur de Neymar ou Mbappé? Je défie déjà les meilleurs à l’entraînement”

Roman Burki, gardien du Borussia Dortmund, a présenté le grand match de Ligue des Champions prévu demain contre le Paris Saint-Germain lors de la conférence de presse: “Je me prépare à défier chaque adversaire, je suis concentré ainsi que mes coéquipiers sur le match et rien d’autre Je n’ai pas peur d’affronter Neymar ou Mbappé, je joue déjà contre les attaquants les plus forts à l’entraînement et donc je n’attends rien de spécial. C’est vrai que le 2-1 du match aller nous profite, mais on ne peut pas être défensif. tourner que si nous prenons le terrain avec notre philosophie offensive “, déclarent-ils à la veille du retour des huitièmes de finale.