Baisse des salaires dans le football? Position de l’AIAC et de la FIFPRO: “Prématuré, mais il y a de l’ouverture”

ROME. Ce matin, le président de la FIGC, Gabriele Gravina, a précisé que le monde du football devra s’adapter à la situation d’urgence, et s’est ouvert à d’éventuelles innovations également sur le devant des contrats avec renoncements auxquels les footballeurs et initiés du football à des degrés divers devront faire face.

L’AIAC PARLE

Réponse rapide du numéro un de l’AIAC, Renzo Ulivieri: “Ce sont des pourparlers à faire calmement, pas maintenant. À ce stade, cependant, il ne peut y avoir de tabou, nous devons tous nous asseoir autour d’une table et en discuter, mais nous tenons le discours du président Gravina en considération. “

LE COMMENTAIRE DU FIFPRO

En ce qui concerne le front des joueurs, l’ancien président FifPro, actuellement membre du conseil d’administration de l’organisation au niveau européen, a fait des déclarations intéressantes: «À mon avis, parler maintenant de réductions des salaires des millionnaires des joueurs est plus un slogan pour obtenir un consensus il est vraiment prématuré de prononcer certains discours. – a admis Leonardo Grosso – L’ennemi à combattre maintenant est Covid-19, une fois ce problème résolu, il sera alors temps de s’asseoir et de réfléchir aux bonnes contre-mesures. De toute évidence, il est indéniable que, compte tenu de la gravité de la situation, toutes les catégories du monde du football devront faire des sacrifices et les joueurs ne reculeront certainement pas. “