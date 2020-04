“Baisser les salaires? Voici quelle serait la meilleure option”

NAPLES. la Ligue Serie A et leAIC Vendredi, ils discuteront à nouveau d’un thème qui remplit les pages et les pages des principaux journaux sportifs italiens: coupes oui, coupes non, aux salaires des joueurs.

SACRIFICE COLLECTIF MAIS …

En attendant de savoir si un accord sera trouvé, l’avocat Mattia Grassani est intervenu à nouveau sur le sujet: “La Juventus a été la première à transformer les mots en faits, dans le monde il y a beaucoup de problèmes critiques à régler mais il nous faut de l’esprit de sacrifice par tout le monde. Quant à moi, je suis du côté du président Gravina, je pense aussi qu’une solution partagée et égale pour tous peut être la meilleure option. – souligne le juriste – Aujourd’hui, il est impensable qu’un footballeur qui ne s’entraîne pas et ne joue pas de matches puisse recevoir l’intégralité du salaire, peut-être que chaque club peut trouver des accords différents avec ses membres même si une solution commune par la négociation collective serait préférable “.