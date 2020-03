Bakayoko et ce désir de Milan: il y a un fond de marché | Primapagina

Milan, mon amour. Il ne porte plus la chemise Rossoneri, mais Tiemoué Bakayoko il n’a pas oublié où il a joué et surtout ce qu’il a vécu. Malgré un démarrage difficile et quelques malentendus, notamment avec Gattuso, le Le milieu de terrain français allait bien à Milan et s’il avait été pour lui, il serait resté longtemps. En juin dernier, il a tenté de convaincre son agent et Milan, sans chance, que la relève de la garde de la zone sportive et surtout le coût de sa carte bloquaient tout type de rachat. Bakayoko est revenu à Londres et après quelques jours, il a été abattu à Monaco, pour jouer en continu, mais ces derniers mois, il n’a jamais cessé de penser aux Rossoneri.

VEUT RETOURNER – A moins de surprises en fin de saison, il ne sera pas racheté par le club de la Principauté, il fera ses valises et reviendra à Chelsea, où il ne fera que passer. Il sait que Lampard ne le considère pas utile, il y a donc de nombreuses chances de le voir dans une autre équipe au cours de la saison 2020-21. Son rêve est de retourner à Milan, ce n’est pas un hasard si ces dernières semaines, il a envoyé plus d’un signal. Pour le moment, personne n’a attrapé. Sans Boban, Maldini et Massara ont les mains liées et Rangnick, en pole pour devenir le nouveau factotum, ne considère pas son profil convenable, notamment pour des raisons économiques.

CONTEXTE – Et penser qu’en janvier dernier Bakayoko était sur le point de revenir porter la chemise de Milan. Selon ce que Calciomercato.com a appris, Maldini et Boban avaient parlé à Monaco et Chelsea, propriétaire de la carte, mais l’échec de vendre Kessie a bloqué l’accord.