Bale et James “sont effacés” de la célébration du Real Madrid

Le Gallois est reparti avant le coup de sifflet final et n’était pas avec le reste de ses coéquipiers dans les vestiaires.

Hazard, Asensio, Brahim … mais où était Gareth Bale?

La fin de Cardiff a de nouveau montré son pire visage quand il n’est pas allé dans les vestiaires pour féliciter ses coéquipiers après la victoire contre Barcelone.

❌ Bale, sur toutes les photos

Ined Zinedine Zidane n’a pas compté sur le Gallois en # ElClásico contre le FC Barcelone même en seconde période et le joueur a quitté Santiago Bernabéu à nouveau en toute hâte https://t.co/VWs3qDzoUs pic.twitter.com/WqVhp2WQuv

– Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 2 mars 2020

En plus de Gareth Bale, le Colombien James Rodriguez n’est pas non plus sur la photo. Deux des joueurs signalés par Zidane en début de saison et qui, à l’approche du dernier quart, ne semblent pas avoir convaincu leur entraîneur.

Les fans semblent déjà avoir tourné le dos aux deux joueurs, en particulier le Gallois, qui a bouclé la boucle avec sa bannière déjà célèbre “Pays de Galles, golf, Madrid” et qui semble avoir signé sa phrase dans ce dernier (ou non) déplaçant ses coéquipiers .