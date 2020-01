Bale et le doute du Real Madrid; At-il atteint la finale?

Le Gallois souffre d’une infection des voies respiratoires supérieures et sa présence ce dimanche en Arabie saoudite semble rejetée à cent pour cent.

Si le Real Madrid savait déjà qu’il allait affronter la demi-finale sans Benzema ou Bale, il semble maintenant que la finale contre Barcelone ou l’Atlético de Madrid le fera également sans aucun d’eux. Avec Bale, il y avait un certain espoir qu’il surmonterait ses problèmes physiques et il a spéculé qu’il se rendrait au match.

🚨 Gareth Bale, low confirmé pour la finale de # Supercup2020 https://t.co/0UsxOnDrWY

– BRAND (@marca) 9 janvier 2020

Enfin, il semble que des risques inutiles ne seront pas pris et que Bale ne se rendra pas en Arabie saoudite pour la finale de la Super Cup. Il est vrai qu’il est allé à Valdebebas, mais il n’est pas récupéré à cent pour cent et pour cette raison, il est préférable de ne pas risquer et de poursuivre le plan comme avant. Bale reste à Madrid, ne voyage pas.