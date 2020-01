Bale out avec une infection virale, qui à cette époque de l’année peut être le fléau de la vie d’un footballeur

Ce n’est pas vraiment une surprise d’apprendre que Gareth Bale ne sera pas en forme pour la finale de la Super Coupe d’Espagne (en Arabie saoudite bien sûr) dimanche.

Ce n’est pas une critique de Gareth d’ailleurs; au contraire. C’est tout simplement parce que ces infections des voies respiratoires (ITR) qui sont si répandues en ce moment peuvent prendre beaucoup de temps pour se remettre.

S’ils frappent le reste d’entre nous à plat, il en va de même pour les footballeurs comme Gareth. Avec une température de 11 ° C à Madrid en ce moment, il fait froid par rapport à Jeddah (23 ° C), mais ce n’est pas vraiment un facteur déclenchant.

À Cadix, il fait 17 ° C, mais comme ces infections sont détectées en entrant en contact avec une autre personne par opposition à la température ambiante, il n’y aura pas d’échappatoire pour les autres si le virus fait rage dans les vestiaires de Madrid.

C’est vraiment un problème à cette période de l’année et affecte les clubs de haut en bas du pays malgré les variations de température en Espagne.

Et il y a une théorie selon laquelle les footballeurs en particulier sont sensibles aux RTI en raison de leur environnement d’entraînement et de leur exposition répétée aux bactéries présentes dans les vestiaires alliées au contact étroit constant avec les coéquipiers.

On pensait que l’entraînement à haute intensité supprimait le système immunitaire, mais les preuves de cela semblent peu claires et contradictoires; bien qu’il ait été reconnu que les infections des voies respiratoires supérieures sont les présentations les plus courantes chez les athlètes ainsi que dans le grand public.

Le problème est que toute infection des voies respiratoires peut se transformer en quelque chose de bien pire. Dani Carvajal a raté le temps de la saison précédente avec une péricardite; qui a commencé à l’origine par une infection virale, puis a été hors service pendant plusieurs semaines avant de se remettre complètement.

La péricardite est une affection inflammatoire affectant la membrane qui tapisse le cœur et est fréquemment observée à la suite d’une infection virale.

Le danger est que la récupération d’une péricardite prenne du temps; et même si le stade viral peut être passé, d’autres problèmes liés au cœur peuvent survenir si le joueur tente de reprendre l’entraînement complet avant la fin de la période de récupération.

Comme indiqué précédemment, les infections virales sont courantes dans les vestiaires en raison du contact étroit impliqué et représentent un risque constant pour les joueurs.

À cette époque de l’année, nous lisons souvent des informations sur les clubs qui ont du mal à former une équipe à cause de la grippe; et pour le personnel médical, la clé réside dans la différenciation entre ce qui est une infection virale directe et celles qui ont le potentiel de se transformer en quelque chose de plus méchant.

Les clubs ont tendance à parler d’une «épidémie de grippe», bien que le nombre de joueurs réellement infectés par le virus soit souvent discutable; malgré les symptômes variables que nous connaissons tous.

Comme toutes les autres conditions médicales, plus tôt vous lui permettez de disparaître de votre système, mieux c’est, plutôt que d’essayer de le résoudre et de le transformer en quelque chose de plus grave.

Il peut être difficile de gérer les premiers stades d’une infection virale, car souvent les symptômes ne se manifestent pas pendant un jour ou deux.

Si vous êtes entré en contact la veille avec un collègue qui a déjà le virus et que celui-ci n’apparaît pas à ce moment-là, il est probable qu’au moment où cela montrera que vous avez déjà été infecté.

Le rapport médical publié par le Real Madrid a indiqué que Gareth avait une infection des voies respiratoires supérieures, qui affecte généralement le nez, la bouche et la gorge.

Les ITR supérieures sont considérées comme la moindre des deux infections des voies respiratoires; l’autre étant des infections des voies respiratoires inférieures qui ont frappé les poumons et les voies respiratoires.

Dans les deux cas, cependant, la récupération doit être complète avant de reprendre l’entraînement et un régime régulier et progressif est recommandé; celui qui augmente progressivement en intensité et permet aux joueurs de développer leur forme physique correctement avant de rejoindre l’équipe à nouveau.

Sur la base de ce scénario, il n’est donc pas étonnant que Zinedine Zidane ne précipite pas Gareth à ce stade.

Zidane sait que Gareth a besoin de récupérer complètement avant de s’impliquer à nouveau et j’espère qu’il suivra les ordres du médecin et se préparera à la pleine forme maintenant qu’il a réussi à réintégrer l’équipe.

L’affaire des drapeaux est terminée, Gareth a de nouveau le temps de jouer et il semble que tout le monde soit content.

Continuons ainsi. Alors récupère bien Gareth; et avec les meilleures intentions, ne laissez pas la prochaine chose que nous lirons sur vous être un article nous disant que vous êtes de retour sur le terrain de golf.

Bien que cela signifie probablement que vous êtes en forme et impatient de partir, il sera préférable de commencer par quelques séances d’entraînement.