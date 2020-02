Bale prend 1 412 minutes sans marquer en Champions

Gareth Bale n’a pas vu de but dans la principale compétition continentale depuis plus d’un an. La dernière fois que l’ailier britannique a marqué en Ligue des champions était dans un match de phase de groupes de la saison 2018/2019. Il a marqué 0-1 pour les blancs aux Olympiques de Rome et son partenaire, Lucas Vázquez a fait la finale 0-2. Ce match correspond à 27 novembre 2018.

26/02/2020

À 11 h 05

CET

Antonio Tuachi

Cette même campagne a joué 45 minutes contre le CSKA lors de la défaite du Real Madrid par 0-3. Dans les qualifications, il était également sur le green, en particulier Il a disputé 61 minutes du match aller des huitièmes de finale contre l’Ajax à Amsterdam, il Solari a gagné par 1-2 grâce à Marco Asensio dans les dernières minutes. Il a également joué le match au Bernabéu et n’a pas vu de porte, en plus a été remplacé à nouveau en 61.

Cette saison, sa participation a été rare en Ligue des champions. Il n’a disputé que les deux matchs du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. Dans le premier, les Blancs ont été battus à haute voix (3-0) et le Gallois a joué 70 minutes. Dans la seconde, l’équipe de Zidane était très bonne mais deux erreurs dans les derniers instants ont fini par signifier le match nul français (2-2), l’ancien joueur de Tottenham est entré sur le terrain en l’absence de 21 minutes.

Avant le Bruges dans le Bernabéu, il n’était pas entré dans la liste des convoqués. Il a perdu les deux matchs contre Galatasaray en raison d’une blessure et enfin, il est resté sur le banc dans le match contre Bruges en Belgique.