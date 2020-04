Bale recrée son but chilien à domicile en finale de la Ligue des champions

Le joueur gallois a participé à la 2.6 défi, un défi lié au Marathon de Londres, qui aurait dû avoir lieu le dimanche 26 et qui nécessite de faire une tâche physique qui comprend 2,6 ou 26. Le merengue a donné 26 touches et a terminé avec des ciseaux.

Gareth Bale a été l’une des personnalités qui souhaitaient participer à ce défi viral et a cité le Velindre Cancer Center, spécialisé dans la fourniture de services spécialisés dans le cancer à plus de 1,5 million de personnes dans le sud-est du pays de Galles et ailleurs. , selon votre propre définition. Il a été nommé par l’ancien joueur de rugby et compatriote Jonathan Davies, qui préside actuellement la collecte de fonds Velindre.

Le footballeur du Real Madrid a accepté de relever le défi et, après avoir donné 25 touches à un petit ballon dans le salon de sa maison, il a terminé avec un ciseau le vingt-sixième que le défi exigeait. Ce coup, atterrissant sur son canapé, rappelle celui qui a marqué en finale de la Ligue des champions le 26 mai 2018, deux minutes après être entré sur le terrain.

Le Cardiff Expresso a nommé Sam Warburton, qui était un joueur de l’équipe de Welsh Rugby de 2009 à 2018 avant de raccrocher ses bottes. Avec ce défi et ses dons correspondants, il vise à atténuer l’effet négatif du Coronavirus dans le Marathon de Londres, prévu pour le 26 avril et reporté au 4 octobre, un événement qui a permis de recueillir de nombreux fonds à des fins caritatives et a célébré son 40e anniversaire. édition en 2020.

D’autres personnalités ont rejoint ce défi, comme les anciens athlètes britanniques Kelly Holmes ou Jessica Ennis-Hill, la chanteuse Ellie Goulding ou l’ancien joueur de cricket sud-africain Andrew Strauss.