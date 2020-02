Ballack nomme un Chelsea positif après une lourde défaite au Bayern

Date de publication: Mercredi 26 février 2020 10h07

Michael Ballack pense que la jeune équipe de Chelsea aura gagné “un point d’expérience” lors de sa défaite 3-0 contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

L’ancien jeune d’Arsenal Serge Gnabry et le finisseur en arc Robert Lewandowski ont puni Chelsea à deux reprises avec des combinaisons mortelles en un-deux pour remporter une victoire globale dans l’ouest de Londres.

Le patron du Bayern, Hansi Flick, a déclaré que le tueur à gages polonais Lewandowski était “sous la forme de sa vie” dans la préparation de ce match aller des huitièmes de finale, et le joueur de 31 ans a dûment tapé un troisième chez les Bavarois endémiques.

AVIS: Chelsea offre des preuves de la faiblesse de la Premier League…

ChelseaLa misérable nuit de Marc a été aggravée par un carton rouge pour Marcos Alonso, qui a été licencié après qu’un examen de l’arbitre assistant vidéo eut statué qu’il avait frappé Lewandowski au visage.

“Si vous laissez cette équipe du Bayern Munich jouer et que vous ne sortez pas et ne les appuyez pas … nous nous attendions à quelque chose de similaire quand nous avons vu Tottenham mais cette équipe de Tottenham n’est pas comparable à cette équipe du Bayern Munich – ils ont été battus, sept buts par ce Bayern L’équipe de Munich, surclassée, ” Ballack a déclaré à Chelsea TV.

«Cette équipe du Bayern Munich semble être vraiment, vraiment bien préparée mais il faut leur poser des problèmes.

«Les gens comprendront s’ils vont attaquer et s’ils perdent 2 ou 3-0 et ils essaient un peu plus. Mais c’est aussi un point d’expérience. C’est un mélange des deux et vous apprenez de ces jeux. “