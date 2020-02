Balotelli, craignez le coronavirus: «Fermez tout jusqu’à ce que le remède soit trouvé. Le ferez-vous quand nous serons tous infectés? | Serie A

Mario Balotelli, attaquant du Brescia, voulait avoir son mot à dire sur la diffusion de coronavirus et à l’arrêt du football, avec une histoire sur Instagram où il ne cache pas sa peur: “Fermez les gares et les aéroports, les ports et les douanes au moins jusqu’à ce que le remède soit trouvé. Le ferez-vous quand nous serons tous infectés?”