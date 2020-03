Bambino Pons et sa première chanson en Premier League Fox Sports 2020: l’objectif de Wood | Premier League | Football américain























































































































Burnley a commencé à gagner contre Tottenham avec le but de Wood. Le rapporteur est revenu sur le sien.

Retour en Premier League

Photo:



Extrait d’Instagram: @bambipons

Pour:

Écriture futuriste

7 mars 2020 à 14 h 08

Tottenham a rendu visite à Burnley en Premier League, qui avait un «colorant» spécial pour l’Amérique du Sud pour le retour du rapporteur «Bambino» Pons, qui est connu pour ses chansons après avoir marqué.

Dans «Fox Sports», la Premier League est finalement revenue et le rapporteur a eu son premier match. Burnley, quant à lui, a marqué le premier but du match avec un score de Wood.

Très tôt, à la 13e minute du match, le ‘Bambino’ a de nouveau chanté et a chanté: “Le but était de Wood, paparapapa.” Les réseaux sociaux ont immédiatement éclaté de nostalgie et ont réagi à la chanson.

LE BUT A FAIT DU BOIS! ! ARRÊTEZ! 🎶🎶🎶

VOLVIOOOOOSHSYSTAYATWPNFJISYEYDBSTACQBEYDLÑLAPUTAMADRE😍😍😍

J’étais une larme! QU’UN CARAJO MIGNON! 😭

– Premier League PY🇵🇾 (@premier_py) 7 mars 2020

KAIDISUDHSHSHS NANANANA LE GOL A FAIT DU BOIS NANANAN GOL DEL BURNLEY A FAIT DU BOIS JE VOUS AIME BAMBINO JE VOUS MANQUE CHAQUE JOUR DE MA VIE JE SUIS FOU

– gunnersarg (@Gunnersarg_) 7 mars 2020

THE GOL WOOD DID WOOD au rythme de All You Need is Love chante les Bambino Pons au retour de la Premier League chez Fox Sports. Burnley bat Tottenham 1 à 0. pic.twitter.com/zy6CriOQFR

– Rustic (@lautarojl) 7 mars 2020

Ensuite, l’objectif de Dele Alli est venu et le rapporteur argentin a également fait sien avec ses chansons.

LE BUT DE TOTTENHAM L’A FAIT LÀ … 🎵🎶

Comme si vous reveniez à l’enfance avec les histoires de Bambino Pons en Premier League. pic.twitter.com/OwKGttRhBM

– FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 7 mars 2020

