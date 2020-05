Banfield à court de deux?

La première date de la Super League 2019/20 a marqué une pause pour Martin Payero y Arias juniors. Banfield L’année du football a commencé par une défaite à Saranda contre le nouveau promu Armurerie, après avoir perdu plusieurs situations claires devant le but. Payero est entré dans la ST pendant quelques minutes. L’équipe alors dirigée par Crespo avait besoin d’un avant-centre. Talleres a battu Vélez dans les Kempes avec Dayro Moreno et Jonathan Menéndez comme partants. Ils, ainsi que le retour de Nahuel Bustos, ont laissé peu de place à Arias qui a également ajouté quelques minutes ce jour-là; et Payero serait une bonne alternative au match d’Andrés Cubas au milieu du terrain.

Dans une négociation rapide, les deux footballeurs ont renouvelé leurs contrats avec les clubs jusqu’en juin 2022 et cela a été fait en échange d’une option pour chacun de 1 350 000 $. Martín Payero a ajouté des minutes en 16 matchs et marqué 1 but, bien qu’il n’ait commencé qu’une seule fois à Talleres, tandis que Les Arias juniors ont commencé 16 des 18 matchs et ont marqué deux buts avec le maillot de Banfield.

La suspension de la saison semble mettre fin à cet accord entre les deux clubs, bien que lde l’avis des joueurs, cela a commencé à sonner et les dirigeants devraient être attentifs aux messages.

En août 2019 Payero Il disait au revoir au sud du Grand Buenos Aires: “Aujourd’hui, je dois partir à la recherche de nouveaux défis, je veux remercier Banfield et tous ceux qui composent cette grande institution. Je garde en mémoire les meilleurs souvenirs de ces années. A bientôt.” Le Cordovan né à Pascanas attend aujourd’hui de connaître son avenir sportif avec «l’illusion de rester plus longtemps dans les Ateliers, d’avoir plus de temps de jeu. Je me sens très bien et heureux dans le club, je suis dans ma province, je connais la ville et j’ai ma famille à proximité. Je n’ai encore parlé ni au Président ni à mon représentant. Les ateliers étaient très intéressés par moi, donc je n’ai pas hésité quand on m’a donné l’opportunité de rejoindre l’équipe. Mais c’est le football et on ne sait jamais ce qui peut arriver. “

De l’autre côté Arias semble être clair que son avenir ne sera pas lié à l’exercice. “Mon prêt avec Banfield se termine le 30 juin. J’ai encore deux ans de contrat avec Talleres. Je voudrais revenir jouer avec l’Amérique du Sud, les gens vivent ces cas d’une manière spéciale. Quand le ‘Cacique’ (Alexander Medina) est arrivé mon Un laissez-passer a été acheté et signé. Puis je suis allé chercher le président Fassi et parce que Crespo m’appelait tous les jours, c’était lourd. Il avait aussi une blessure au genou. ” Rêvant de l’avenir, Montevidean regarde son pays: “J’aimerais beaucoup avoir un match revanche à Peñarol. J’ai cette épine. Je sais que c’est difficile quand on passe par un grand et que tu n’es pas un buteur ou que tu es champion, mais je serais très heureux si ça arrivait quelque temps “, a-t-il déclaré sans cesser de reconnaître qu’il porterait la chemise tricolore nationale sur le côté opposé; “Je ne ferme la porte à aucun emploi, je n’ai pas de vie décidée, les revenus de ma famille proviennent du football. Si j’ai la chance de jouer au Nacional, je devrais y penser et décider.”