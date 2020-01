Bannière Zaniolo, la fille de Rocca aux ultras de la Lazio: «Tu me rends malade, j’ai honte» | Serie A

Chiara Rocca, fille de l’ancien footballeur Francesco, répond aux fans de la Lazio après que la bannière soit apparue ce matin à Trigoria avec l’écriture manuscrite “Zaniolo comme Rocca … Zoppo de Roma”. Sur Facebook, la fille de Rocca écrit: “Vous sentez-vous mieux maintenant? Vous sentez-vous plus fort, plus grand, plus intelligent? Bon pour vous. Vous me sucez à la place. Et vous me sucez non pas comme la Lazio mais comme des êtres humains, individus avec lesquels je partage malheureusement l’appartenance à l’espèce. Il ne s’agit pas de Rome et du Latium, ce qui a été écrit ce soir en dehors de Trigoria va bien au-delà. C’est la preuve inégalée de la maladie de la société actuelle qui peut transformer un jeu aussi beau que le football, pour lequel quelqu’un a donné sa vie, dans un endroit malade, où il n’y a pas de solidarité, d’humanité mais seulement de violence. Probablement ceux qui ont écrit une telle chose n’ont aucune idée de l’épreuve liée à une blessure, n’ont aucune idée de ce que mon père a traversé, portant les séquelles pour toujours et de ce que, j’espère d’une manière moindre, Nicoló Zaniolo traverse. Pour en parler à ceux qui, pour des raisons extérieures, se sont retrouvés dans le passé et avec qui il se retrouveune situation de difficulté physique est un geste lâche. Une blessure subie à un très jeune âge, comme cela est arrivé à mon père et à Nicoló Zaniolo, est un signe indélébile sur lequel personne ne doit oser parler. Nicoló Zaniolo va récupérer, nous tous, mon père en premier lieu décédé, nous lui souhaitons de tout notre cœur et nous sommes proches de lui. Mon père, pour sa part, est une personne merveilleuse, un guerrier dont vous n’avez aucune idée, même s’il est “boiteux” comme vous le définissez. Je termine donc en disant rincez-vous la bouche et ayez honte à partir de maintenant pour l’éternité. ”